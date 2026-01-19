中天記者林宸佑涉共諜案收押　蕭旭岑：恐嚇監督執政黨的媒體

▲林宸佑因涉及《國安法》案件，目前遭羈押禁見。（圖／翻攝自FB／馬德愛破音 中天林宸佑）

記者鄭佩玟／台北報導

橋頭地檢署偵辦退役軍人涉違反《國安法》案，循線發現《中天》記者林宸佑疑涉嫌提供數千元至萬元不等金額給現役軍人，再由他們將軍事資料給予中共人士，檢調同樣依涉《國安法》向法院聲押林獲准。國民黨副主席蕭旭岑今（19日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪感嘆，記者是長期站在政府對立面，代表民意監督政府，在這敏感時機卻被羈押禁見，當然是勿枉勿縱，但不知道真相如何；他預言，新聞自由已經出現寒蟬效應，這對監督執政黨的媒體有恐嚇作用。

蕭旭岑表示，中央社前記者郭玫蘭也被控為共諜，不過後來也被證明是烏龍，後來都找不到工作，最後只能倚靠母親。他呼籲賴清德總統別重蹈覆轍，別毀掉記者的人生跟未來，這幾年最多共諜的地方在總統府跟行政院，尤其國安會祕書長吳釗燮身邊一堆共諜，還20萬就交保，馬德卻連講話的機會都沒有。他預言，未來半年常常監督政府的媒體聲音會少很多

蕭旭岑說，這件事還是要回歸司法，但就新聞自由已經出現寒蟬效應，這對監督執政黨的媒體有恐嚇作用，預言未來半年常常監督政府的媒體聲音會少很多。因為國安法跟反滲透法沒有嚴格的法律條文，隨便就可以法辦了。

