民進黨已執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

▲彰化縣議員黃柏瑜。（圖／翻攝自Facebook／黃柏瑜）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨彰化縣黨部本周受理2026年地方公職人員選舉登記，其中彰化市長一度無人登記。雖彰化市選民結構長期藍大於綠，但民進黨在彰化市已執政17年，此次無人登記也引發議論，而年僅30歲的年輕議員黃柏瑜今（16日）下午現身彰化縣黨部，正式登記參選彰化市長。他表示，上週接獲縣黨部及代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月徵詢後，審慎思考，決定承擔大局、站出來參選。

彰化市政治版圖長期藍大於綠，2009年邱建富首度當選彰化市長，連任兩屆後，由民進黨縣議員的林世賢接棒。林世賢也兩屆任滿，登記爭取彰化選區縣議員提名。

黃柏瑜年僅30歲，2008年開始至海外留學，返台後從政，並接受彰化市市長林世賢延攬擔任市公所專員，直到2022年代表民進黨參選彰化第一選區議員當選。黃柏瑜今在爭取連任的彰化縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳及李成濟陪同下完成市長參選登記。

黃柏瑜表示，他已經領表確定在今年代表民主進步黨參選這一屆彰化市長選舉。自己出生在這個地方，在世界上繞了一圈回到故鄉彰化，當了爸爸之後，希望自己能夠提供一個更好的環境讓小孩可以去成長。彰化並不是沒有故事，只是還沒被好好說出來。

黃柏瑜指出，感謝陳素月縣長候選人、黃秀芳委員及彰化縣黨部主委楊富鈞對他的支持與鼓勵，為了促成市政願景上的世代交替。也感謝市長林世賢及前市長彰化邱建富過去對本土執政所奠定下的基礎，期待未來新生代的我能夠繼續扛起這個價值。

黃柏瑜表示，彰化的發展正邁向下一個階段，在面對全球化、人口都會化及高齡化的趨勢下，這個城市的發展絕對要走出屬於這個時代所能代表的特色。要追求宜居、先進、及漂亮的新城市。透過都市更新、發展觀光及國際行銷來達到這個新願景。

黃柏瑜強調，要讓小孩可以平安的在這座城市奔跑，讓長輩更願意踏出家門重新認識這個城市，「我一定可以做到，給彰化的未來一個機會，我願意帶著大家一起逐夢，為這個城市帶來世界級的翻轉！」