賴清德8年興建13萬戶社宅政策跳票？　劉世芳坦言：數據確實需要調整

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德選前承諾8年內興建13萬戶社會住宅，但內政部日前下修目標至4萬戶，稱會以直接興辦、包租代管及租金補貼3大政策，達到達100萬戶目標。國民黨立委牛煦庭今（19日）在內政委員會詢問，減少興建已經確定是中央政府的政策方向了嗎？願不願意承認政策跳票？內政部長劉世芳坦言，數據上確實是需要調整，但是並不是表示完全歸零。

立法院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。

牛煦庭直球詢問劉世芳，減少興建、直接興建社會住宅，已經確定是中央政府的政策方向了嗎？劉世芳說，到目前為止，已經有跟院長報告過，總目標100萬戶沒有變，但是直接用素地來興建的部分可能會減少，但並不是表示停止，因為太多人在網路上用誤解方式來誤解社會住宅政策。

牛煦庭追問，所以不是不蓋，只是減少？劉世芳說，因為目前在溝通上出現困擾，包括北北桃中4個市政府目前也出現速度變慢，所以內政部就是跟著配合。

牛煦庭指出，賴清德2023年9月20日在社宅推動聯盟的拜會場合中公開宣示，當選總統後，將會在蔡英文20萬戶的基礎上，以兩任、8年積極規劃、增加、直接興建社會住宅「新增」13萬戶，所以這就跳票了對不對？劉世芳回應，目前賴總統上任1年半多，以前是朝這個方向來努力，但相信委員也看到了，蔡總統8年任內的20萬戶目前非常辛苦。

牛煦庭說，他理解這是很困難，但如果政策要修正，「那你就要承認，你當初開出來支票太大張，而且有跳票的狀況嘛，部長妳願不願意承認這件事？」劉世芳坦言，「我覺得在數據上確實是需要調整」。劉世芳也說，穩健的社會住宅政策是共識性最高的，但要做到必須一步一腳印，而在數據上，「我們可能會調整。但是並不是表示說完全歸零」。

牛煦庭提到，他願意理解推社會住宅政策很困難，但很多理由完全站不住腳，他最不能接受的理由就是，「我們沒有什麼剩餘的國有地」、「剩下的國有地都在偏遠的地區啊，蓋了也沒有人要去」，這非常荒唐。

牛煦庭列舉，光北北基桃捷運，目前就有環狀線的北環、東環、南環；萬大線一期、二期；汐止民生線、基隆捷運；桃園棕線、綠線、綠線延伸中壢和鐵路地下化等捷運大型建設計畫，很多都已經核定了，至少都進到綜合規劃階段，這些計畫會帶來多少場站開發、TOD（大眾運輸導向發展）的都市計畫變更？光是這些有捷運興建的地方，怎麼會是偏遠且沒有人願意居住的地方？他們都是有人願意居住的地方！

牛煦庭也質疑，為什麼要踩煞車？劉世芳說，「我們也沒有踩煞車」，我們現在在調整方向，怎樣穩健的推動，包括桃園市長跟新北市長也覺得穩健推動非常重要，中央政府如果沒有跟地方政府一起合作的話，社會住宅是蓋不成的，「所以我們沒有要踩剎車」。

牛煦庭再問，如果沒有要踩煞車，就維持13萬戶的宣示繼續往前衝就好，為什麼要把它砍掉？劉世芳說，現在努力地推進當中。牛煦庭反問，那不是很奇怪嗎？劉世芳回應，沒有定案，每一件事要穩健推動時，從土地取得、資金、TOD到都市計畫，都是要跟地方政府一起合作，「我們非常的積極，所以才要穩健」，也沒有說砍掉，「我們意思要調整這個方向」。

劉世芳說明，因為在有限時間內，要麻煩地方政府非常的多，且地方政府原先提出答應直接興建的戶數也非常多，但有些到目前為止只有完成幾千戶、萬戶而已。牛煦庭質疑，妳一下說積極，一下穩健，一下沒有定案，一下又講說要調整。劉世芳說，沒有，這些都是可及性、務實性跟精準性三個原則。

最後，牛煦庭要求內政部會後提供現在直接興建社會住宅時間表的相關資料讓大家參考追蹤，他建議，就按照13萬戶的目標去拚，「現在大家擔心破窗啊」，13萬戶現在一下變6萬，一下說4萬，會不會過2年變成2萬、1萬？這是人民的擔心。

此外，國民黨立委許宇甄、鄭正鈐也關注，賴清德當時稱會加碼興建13萬戶社宅，內政部稱社宅「會越蓋越少」，會少到什麼程度？劉世芳回應，根據盤點，可能落在4萬戶到6萬戶，但還沒定案，有2個市政府還沒拜訪。