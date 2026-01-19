鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

▲行政院長卓榮泰親赴桃園機場接機，歡迎談判團隊返抵國門。（圖／共訊畫面）



記者陶本和／台北報導

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇。對此，行政院長卓榮泰19日清晨6時許，抵達桃園國際機場接機，親自等候談判團隊凱旋。卓榮泰也預告，明天（20日）早上9點，將會舉行正式的返國記者會，屆時針對台美關稅與後續工作，會有更進一步的說明。

卓榮泰表示，今天一大早到機場表達感謝，也歡迎副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮政務委員，還有談判代表們一起回國，在這次國人期待台美關稅貿易協定當中，談判過程非常辛苦，這是第數次從美國回來，這次實際上是獲得相當實質且有意義的進展跟結果。

卓榮泰說，當然後續還有辛苦過程，所有談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全等四大目標，以完成總統跟國人交付的責任，今天行政院張惇涵秘書長也親臨到空橋處歡迎談判團隊，現場很多百工百業的理事長們來到這裡，表達最快的一次感謝。

卓榮泰表示，大家很希望聽一下副院長的心情，簡短請副院長致意。他也預告，明天早上九點會有正式的返國記者會，會有更進一步說明台美關稅與後續工作。

鄭麗君致詞時表示，剛剛院長要她說明回來心情，其實在飛機上才知道院長要接機，所以她在飛機上都睡不著覺，一方面不好意思，另一方面非常感動，院長用行動為團隊同仁加油打氣。

鄭麗君表示，其實要感謝院長談判過程要給予最大支持跟信任，她到華府第一個訊息就是院長的訊息，問她是否平安抵達，然後加油，今天又是接機鼓勵。

鄭麗君說，談判團隊就是整個政府，還有各部會代表，總統、副總統院長到三位秘書長，開了無數次會議，讓我們有談判總體方針跟方向，所有跨部會努力下走到關鍵一步，每次前線談判時候總統、院長都是無時差，隨時可以打電話回來請示解決問題，政府大家一起努力走到這裡。

鄭麗君說，今天要跟國人報告此行總結會議，確認台灣取得對等關稅15%不疊加，逆差國中最優惠待遇，這是談判階段性結果，跟商務部簽署投資MOU，跟美國貿易代表署了解，數週後簽署台美對等貿易協議，簽署完就完成最後一哩路，詳細內容禮拜二院長會開正式記者會跟國人報告。

鄭麗君表示，經過這次來跟美國磋商，證明一件事，台灣人的努力、台灣人的技術跟產業是世界關鍵力量，世界看好台灣、需要台灣，政府會持續擴大投資，產業根基更深更廣，支持產業在國際上有實力延伸擴展，壯大台灣更自信走向世界。