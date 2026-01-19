　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

▲▼行政院長卓榮泰親赴桃園機場接機，歡迎談判團隊返抵國門。（圖／共訊畫面）

▲行政院長卓榮泰親赴桃園機場接機，歡迎談判團隊返抵國門。（圖／共訊畫面）

記者陶本和／台北報導

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇。對此，行政院長卓榮泰19日清晨6時許，抵達桃園國際機場接機，親自等候談判團隊凱旋。卓榮泰也預告，明天（20日）早上9點，將會舉行正式的返國記者會，屆時針對台美關稅與後續工作，會有更進一步的說明。

卓榮泰表示，今天一大早到機場表達感謝，也歡迎副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮政務委員，還有談判代表們一起回國，在這次國人期待台美關稅貿易協定當中，談判過程非常辛苦，這是第數次從美國回來，這次實際上是獲得相當實質且有意義的進展跟結果。

卓榮泰說，當然後續還有辛苦過程，所有談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全等四大目標，以完成總統跟國人交付的責任，今天行政院張惇涵秘書長也親臨到空橋處歡迎談判團隊，現場很多百工百業的理事長們來到這裡，表達最快的一次感謝。

卓榮泰表示，大家很希望聽一下副院長的心情，簡短請副院長致意。他也預告，明天早上九點會有正式的返國記者會，會有更進一步說明台美關稅與後續工作。

鄭麗君致詞時表示，剛剛院長要她說明回來心情，其實在飛機上才知道院長要接機，所以她在飛機上都睡不著覺，一方面不好意思，另一方面非常感動，院長用行動為團隊同仁加油打氣。

鄭麗君表示，其實要感謝院長談判過程要給予最大支持跟信任，她到華府第一個訊息就是院長的訊息，問她是否平安抵達，然後加油，今天又是接機鼓勵。

鄭麗君說，談判團隊就是整個政府，還有各部會代表，總統、副總統院長到三位秘書長，開了無數次會議，讓我們有談判總體方針跟方向，所有跨部會努力下走到關鍵一步，每次前線談判時候總統、院長都是無時差，隨時可以打電話回來請示解決問題，政府大家一起努力走到這裡。

鄭麗君說，今天要跟國人報告此行總結會議，確認台灣取得對等關稅15%不疊加，逆差國中最優惠待遇，這是談判階段性結果，跟商務部簽署投資MOU，跟美國貿易代表署了解，數週後簽署台美對等貿易協議，簽署完就完成最後一哩路，詳細內容禮拜二院長會開正式記者會跟國人報告。

鄭麗君表示，經過這次來跟美國磋商，證明一件事，台灣人的努力、台灣人的技術跟產業是世界關鍵力量，世界看好台灣、需要台灣，政府會持續擴大投資，產業根基更深更廣，支持產業在國際上有實力延伸擴展，壯大台灣更自信走向世界。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆新高
三重蔥油餅夫妻「身中10多刀」慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃
獨／女藝人被指「用美色勾引人夫」　醋女下場曝
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車
川普一句話市場炸鍋！黃金白銀狂飆史上新高
「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋：讓立委了解全面政策

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

柯文哲酸蔣萬安營養午餐免費騙選票　北市：高虹安張啓楷也支持

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋：讓立委了解全面政策

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

柯文哲酸蔣萬安營養午餐免費騙選票　北市：高虹安張啓楷也支持

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日

台中男大生放寒假遇死劫！騎車返家疑閃對向車慘摔　送醫不治

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

中榮爆醫材廠商代刀　石崇良：成立專案小組調查

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃

獨家｜樂樂 × Fumi！跨性別女神首度同框對談　暢聊「做真實的自己」

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋：讓立委了解全面政策

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

政治熱門新聞

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

柯文哲酸蔣萬安政策騙選票　北市反擊了

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

快訊／鄭麗君完成任務　卓榮泰明晨接機

林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是迫害

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

更多熱門

相關新聞

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

美台關稅談判近日拍板定案，台灣輸美對等關稅調降至15％不疊加，並爭取到美國「232條款」的最優惠待遇，結果出爐後，產業界一片好評。長期關注半導體與產業政策議題的反紫光奇遊團成員許美華近日披露，來自華府智庫友人的訊息顯示，美方對這次由行政院副院長鄭麗君率領的台灣談判團隊評價極高，認為台灣不僅展現最大誠意，整體表現也優於多數談判對手國。

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

快訊／鄭麗君完成任務　卓榮泰明晨接機

快訊／鄭麗君完成任務　卓榮泰明晨接機

鄭麗君選台北市長？　吳思瑤讚「超級大亮點」：舉雙手雙腳贊成

鄭麗君選台北市長？　吳思瑤讚「超級大亮點」：舉雙手雙腳贊成

藍擬提黨版1.25兆特別預算條例　黃國昌：總不能只能有行政院版

藍擬提黨版1.25兆特別預算條例　黃國昌：總不能只能有行政院版

關鍵字：

標籤:台美談判關稅協議卓榮泰鄭麗君貿易成果

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！大方揭打壓秀蘭瑪雅真相

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面