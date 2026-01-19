　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷，防8級以上強陣風！中央氣象署表示，今天白天北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨；今晚起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨發生的機率，且強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降。

14縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周二晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天東北季風增強，白天迎風面北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨；晚起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨機率，新竹以北也都有短暫雨，苗栗、花蓮、台東、恆春半島則是零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

今晚起強烈冷氣團南下

氣象署說，至於氣溫預測方面，各地早晚較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度；晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，早出晚歸請適時添加衣物以免受涼。

氣象署預報，周二強烈冷氣團南下，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有雨，並有局部大雨機率，新竹以北有短暫雨，苗栗、花東及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提醒，周三至周五強烈冷氣團影響，周三基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有雨，並有局部較大雨勢機率，桃園以北有短暫雨，花蓮有局部短暫雨，竹苗、中部山區、台東、恆春半島有零星短暫雨；周四、周五基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，花東及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及竹苗、中部山區有零星短暫雨。

氣象署表示，周六、周日強烈冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

01/16 全台詐欺最新數據

把握今日暖陽！氣象粉專表示，周三、周四是最冷時刻，特別提醒北台灣朋友，整天非常濕寒冷、伴隨強風，請大家務必多注意接下來的天氣遽變。

