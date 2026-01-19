快訊／1.25兆軍購秘密會議落幕　顧立雄：下午將可公開資料送立院

▲國防部長顧立雄19日出席立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對台每1.25兆國防預算特別條例，顧立雄今（19日）到立法院進行專報。顧立雄會後表示，國防部下午會將可以公開的部分，提供一份資料過來立法院，就這些可以公開的部分，委員就可以公開的部分來對外說明。

立法院外交國防委員會19日召開秘密會議，邀請顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備詢。秘密會議約上午10時50分許結束，對於今天會議是否順利，顧立雄表示，溝通部分，國防部盡所有最大努力，將能夠報告的事項盡量來報告，但還是希望就機密部分，希望委員都能夠保守機密。

媒體追問，有委員提到說要再公開詢答一次嗎？顧立雄回應，剛才會議主席有裁示，「我們會將可以公開的部分，我們下午會提供一份資料過來。那就這些可以公開的部分，那委員就可以公開的部分來對外說明」。

根據簽到資料，此次秘密會議，出席委員有陳永康、沈伯洋、陳冠廷、林楚茵、王定宇、羅美玲、林憶君、陳俊宇、徐巧芯；列席委員有羅智強、林倩綺、鄭正鈐、李坤城、牛煦庭、蘇清泉、黃國昌、黃健豪、陳培瑜、吳思瑤。

▼國民黨立委黃健豪19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，會前將手機繳放場外「養機場」保管。（圖／記者蘇靖宸攝）