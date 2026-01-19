林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

▲黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立法院外交國防委員會19日召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，該秘密會議約於上午10時50分結束。會後，民進黨立委林楚茵表示，可先透露的場內資訊是，民眾黨立委黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

立法院外交國防委員會上午召開秘密會議，邀請顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢。秘密會議約於上午10時50分結束，對於今天會議是否順利，顧立雄表示，溝通部分，國防部盡所有最大努力，將能夠報告的事項盡量來報告，但還是希望就機密部分，希望委員都能夠保守機密。

林楚茵表示，有關國防特別預算機密會議速報，全程機密可公開的資訊經國防部整理後，下午交給出席委員；此外，她也透露，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

民進黨立委沈伯表示，今天國防機密會議，黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回，整個狀況是，黃國昌質詢完，王定宇召委立即要宣告，有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，他猜是可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說，「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。