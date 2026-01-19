伊朗血腥鎮壓「有錢人趁亂跑了」　躲土耳其夜店狂歡開趴

▲英媒記者在土耳其夜店目擊大批伊朗權貴狂歡。（示意圖／CFP）



伊朗政府血腥鎮壓反政府示威，外界預估至少造成3090人喪生，一些預估甚至擔心已有破萬人死亡。但英媒《每日電訊報》報導，伊朗菁英與富人卻逃往鄰國土耳其狂歡，與國內慘況形成強烈對比。

伊朗權貴逃到國外 平民哀嘆

土耳其東部凡城（ Van city）與伊朗只有一山之隔，許多伊朗人來到這裡結婚或定居，甚至有許多咖啡廳及餐館提供波斯菜餚及波斯語菜單，而《每日電訊報》18日報導，該媒體記者目擊大批伊朗菁英齊聚當地夜店狂歡、飲酒、開派對。

當地居民表示，一些富有或支持德黑蘭政權的伊朗人，逃到土耳其躲避國內政治動盪，是因為擔心成為示威者的目標。該夜店一名伊朗人透露，「這些人從政權中獲利，他們暫時離開伊朗是因為擔心留在那裡不安全，來到這裡就能感到安全。他們在伊朗做生意賺了大錢，然後跑來這裡花掉。」

一名伊朗茶商感嘆，「他們非常有錢，根本不在乎發生什麼事。他們想要繼續掌權與賺錢，與一般大眾完全脫節。我們這些窮人來這裡賣雞蛋、賣茶葉，只是為了多賺一點錢，我們都很害怕政權。」另一名伊朗人說，「這簡直太汙辱人了。想像一下你的國家有數千人被殺害，你忍心去酒吧跳舞嗎？」

在山脈另一邊，伊朗民眾因貨幣狂貶、通膨飆漲、水電瓦斯供應頻繁中斷，飽受經濟困頓之苦，甚至為此冒著生命危險走上街頭。而在凡城這間夜店消費一晚，包括入場費、酒錢、零食、水煙，輕輕鬆鬆就會超過伊朗平均月薪約75英鎊（約新台幣3165元）。

示威者遭血腥鎮壓 川普援助跳票

總部位於美國華府的「人權工作者新聞通訊社」（HRANA）統計，自從去年12月28日抗議爆發以來，至少已有3090人死亡，但其他組織警告真實數字可能逼近1.6萬人喪生，政府正在斷網的「數位黑暗掩護下進行種族滅絕」。

伊朗流出畫面顯示，多處停屍間擺放著難以計算的遺體與屍袋。倖存者描述，伊斯蘭革命衛隊「向所有人開槍掃射」並且「冷靜地瞄準人們的頭部」。

美國總統川普原本承諾，若伊朗政府處決抗議者，華府將會介入，但德黑蘭（Tehran）暫停大規模處決後，他似乎已經悄然收手。伊朗司法部門表示，被指控「與真主為敵」（Mohareb）罪名的2400名被捕示威者，仍可能面臨死刑。