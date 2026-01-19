國道單月4件A1追撞事故　高公局籲落實防禦駕駛

▲國道追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

根據高速公路局統計，國道交通事故中，追撞事故占比偏高，以去年12月為例，A1死亡事故共計5件，即有4件肇事型態為追撞。高公局呼籲，用路人應落實防禦駕駛觀念，且小型車應盡量避免行駛在兩輛大型車之間。

春節連續假期將至，高公局表示，用路人行駛國道除遵守相關交通規定外，也應積極落實防禦駕駛觀念，保持安全車距、維持穩定車速，同時須高度警覺，隨時預判並應對各類突發狀況，以降低事故發生的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新統計資料顯示，去年12月國道A1死亡事故共計5件，有4件肇事型態屬於追撞，如12月4日凌晨，國道1號南向170.7公里處發生1部砂石車、1部聯結車及2部小客車追撞事故，造成1人死亡、8人受傷；12月5日傍晚，國道3號北向104公里處，發生1部半聯結車追撞前方4部小客車事故，造成1死7傷。

高公局呼籲，為確保行車安全，用路人應落實防禦駕駛觀念，行車隨時掌握周遭車況。另外，小型車應盡量避免行駛在兩輛大型車之間；若無法避免，應留意前後車距，並適時變換車道離開大型車輛。若因車流密集暫時無法離開時，可先開啟警示燈，提醒後方大型車注意，並保持安全距離。

另外，高公局也說，此次春節連假將實施高乘載管制措施，國5北向於初二至初五實施，西部國道北向於初三、初四實施，提醒民眾留意。