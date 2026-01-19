　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

帶走1.25兆軍購機密資料　黃國昌：不小心拿走30秒馬上就繳回

▲立委黃國昌（左）、陳永康19日出席立法院外交國防委員會秘密會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委黃國昌（左）、陳永康19日出席立法院外交國防委員會秘密會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部長顧立雄今（19日）到立法院外交國防委員會報告1.25兆國防軍購特別條例，全程秘密會議，但民進黨立委沈伯洋指民眾黨立委黃國昌把國防機密會議帶走，質疑「不知道為什麼黃國昌，就一直往門口要走出去，我猜是可能急著有行程」。對此，黃國昌回應，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外委會的會議室繳回，前後時間不到30秒，沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

立法院外交國防委員會19日邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢；由於全程採秘密會議，委員進入會場前都須繳交手機等電子設備置「養機場」保管，也不能把任何資料帶出場。

今秘密會議約上午10時50分許落幕，沈伯洋會後表示，今天國防機密會議，黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回，整個狀況是黃國昌質詢完，外交國防委員會召委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，「我猜是可能急著有行程」。

對此，黃國昌透過臉書說，「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

藍委徐巧芯則在黃國昌臉書下方留言表示，「沈伯洋這樣說，也是洩漏會議內容啊，裡面誰說了什麼，反而是他公開講？」

針對黃國昌情況，王定宇受訪說，黃國昌有把國防部的報告拿出去，他有請一位國防部軍官請黃國昌把資料拿回來，黃委員出了門口後，該資料很快就拿回了。

根據簽到資料，此次秘密會議，出席委員有陳永康、沈伯洋、陳冠廷、林楚茵、王定宇、羅美玲、林憶君、陳俊宇、徐巧芯；列席委員有羅智強、林倩綺、鄭正鈐、李坤城、牛煦庭、蘇清泉、黃國昌、黃健豪、陳培瑜、吳思瑤。

▼國民黨立委黃健豪19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，會前將手機繳放場外「養機場」保管。（圖／記者蘇靖宸攝）

▼國民黨立委黃健豪19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，會前將手機繳放場外「養機場」保管。（圖／記者蘇靖宸攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交
快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看
差點嫁給張菲！　玉女歌手林慧萍5年愛戀揭密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

政府信保2500億美元拖垮財政？　中經院長解答：對台灣經濟反而有幫助

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

賴清德8年興建13萬戶社宅政策跳票？　劉世芳坦言：數據確實需要調整

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

帶走1.25兆軍購機密資料　黃國昌：不小心拿走30秒馬上就繳回

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

政府信保2500億美元拖垮財政？　中經院長解答：對台灣經濟反而有幫助

藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明

賴清德8年興建13萬戶社宅政策跳票？　劉世芳坦言：數據確實需要調整

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

帶走1.25兆軍購機密資料　黃國昌：不小心拿走30秒馬上就繳回

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

曾約同年退休辦桌！胡金龍談陳鏞基引退：未一起奪冠很可惜

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

整車失聯移工！違規拒檢欲衝撞　警強勢破窗逮1人3落跑

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

【語音辨識失敗XD】狗勾：主人聲音壞了 我飯還能吃嗎？

政治熱門新聞

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

ET民調／柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

柯文哲酸蔣萬安政策騙選票　北市反擊了

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

柯文哲酸「國民黨別太高估實力」　親藍粉專開嗆：要開戰沒人怕你

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

更多熱門

相關新聞

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

林楚茵爆：黃國昌帶走「機密資料」　還好第一時間被追回

立法院外交國防委員會19日召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，該秘密會議約於上午10時50分結束。會後，民進黨立委林楚茵表示，可先透露的場內資訊是，民眾黨立委黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

快訊／1.25兆軍購秘密會議落幕　顧立雄：下午將可公開資料送立院

快訊／1.25兆軍購秘密會議落幕　顧立雄：下午將可公開資料送立院

國軍疑收取林宸佑資金洩軍情　顧立雄：中共滲透情況確實嚴重

國軍疑收取林宸佑資金洩軍情　顧立雄：中共滲透情況確實嚴重

柯文哲轟營養午餐免費騙選票　蔣萬安回應了

柯文哲轟營養午餐免費騙選票　蔣萬安回應了

藍白擬自提1.25兆軍購特別條例　顧立雄：沒有必要性

藍白擬自提1.25兆軍購特別條例　顧立雄：沒有必要性

關鍵字：

黃國昌秘密會議沈伯洋國防部顧立雄

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面