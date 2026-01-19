帶走1.25兆軍購機密資料　黃國昌：不小心拿走30秒馬上就繳回

▲立委黃國昌（左）、陳永康19日出席立法院外交國防委員會秘密會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部長顧立雄今（19日）到立法院外交國防委員會報告1.25兆國防軍購特別條例，全程秘密會議，但民進黨立委沈伯洋指民眾黨立委黃國昌把國防機密會議帶走，質疑「不知道為什麼黃國昌，就一直往門口要走出去，我猜是可能急著有行程」。對此，黃國昌回應，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外委會的會議室繳回，前後時間不到30秒，沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

立法院外交國防委員會19日邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備質詢；由於全程採秘密會議，委員進入會場前都須繳交手機等電子設備置「養機場」保管，也不能把任何資料帶出場。

今秘密會議約上午10時50分許落幕，沈伯洋會後表示，今天國防機密會議，黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回，整個狀況是黃國昌質詢完，外交國防委員會召委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，「我猜是可能急著有行程」。

對此，黃國昌透過臉書說，「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

藍委徐巧芯則在黃國昌臉書下方留言表示，「沈伯洋這樣說，也是洩漏會議內容啊，裡面誰說了什麼，反而是他公開講？」

針對黃國昌情況，王定宇受訪說，黃國昌有把國防部的報告拿出去，他有請一位國防部軍官請黃國昌把資料拿回來，黃委員出了門口後，該資料很快就拿回了。

根據簽到資料，此次秘密會議，出席委員有陳永康、沈伯洋、陳冠廷、林楚茵、王定宇、羅美玲、林憶君、陳俊宇、徐巧芯；列席委員有羅智強、林倩綺、鄭正鈐、李坤城、牛煦庭、蘇清泉、黃國昌、黃健豪、陳培瑜、吳思瑤。

▼國民黨立委黃健豪19日列席立法院外交國防委員會秘密會議，會前將手機繳放場外「養機場」保管。（圖／記者蘇靖宸攝）

