中榮違規「讓廠商執刀」3人遭拔官　衛生局：若屬實最高罰200萬

▲再爆放任「無照廠商」執刀，台中榮總做出四項決議。（圖／ETtoday資料照）

▲再爆放任「無照廠商」執刀，台中榮總火速拔官3名醫師；衛生局也重申，無照廠商或醫師最高可重罰200萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／台中報導

台中榮總驚爆讓無照醫材廠商進入手術室，甚至執刀，中榮提出調查報告坦承3名醫師違規，但又遭媒體爆出影片打臉，中榮火速開會，將2人拔官，神經醫學中心主任職務也改由業務副院長代理；台中市衛生局重申，若調查屬實，無照廠商及醫師最高可重罰200萬元。

針對台中榮民總醫院疑似容留非醫事人員進入手術室，並執行醫療行為；台中市衛生局表示，獲報後即依權責啟動行政調查程序，請涉案行為人說明並配合釐清，另就疑涉密醫相關情事，已於1月7日移送司法機關偵辦。

衛生局指出，若查證屬實涉及非醫事人員執行醫療行為，將依《醫師法》處分；另醫師若容留非醫事人員執行醫療行為，可依《醫師法》第28條之4規定，處新臺幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰；至於無照的醫材廠商，將遭判刑，併科罰金最高150萬元。

衛生局指出，有關醫院管理問題，若涉及違反醫療技術、醫療器材操作人員資格、條件等應遵行事項，將依醫療法第62條規定處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛生局嚴正強調，醫事器材廠商進入手術室僅限於儀器使用諮詢，嚴禁任何接觸病人或代為執行醫療程序的行為，重申對醫療不法行為採取「零容忍」態度，必定依法嚴查、絕不寬貸，全力捍衛市民就醫安全與醫療品質。

