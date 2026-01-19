餐廳店休「集體參加員工喪禮」吞負評！老闆曝心聲：兩難

▲店休集體參加員工喪禮，高雄店家慘吞負評。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

高雄一間知名餐廳日前因為營業時間店內無人，讓顧客氣得留下一星負評，老闆為此出面解釋，是因為店內同仁過世，全體員工參加喪禮才店休，引起網路論戰。事後老闆也補充，由於當天仍有廠商要送貨，不希望食材在外曝曬，所以大門才沒鎖，該如何處理實在兩難。

顧客一星負評 質疑營業時間無人

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名顧客近日在該餐廳的Google地標留下一星負評，指稱原先打電話不給訂位，隔天上午11點30分到訪，大門可以推入卻無人招呼，廚房也沒有熱氣，「是怎樣？到底開不開店啊？？？」

顧客的評論發布以後，店家立即出面回擊，由於當天店內同仁過世，員工才會集體休假、參加喪禮哀悼。夥伴為店內盡心盡力，「我們去送他最後一程，應該不為過吧」，況且粉專上有發布公告，大門也沒有開啟，「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」

事件在網路上引發論戰以後，有些網友留言力挺店家，但也有人出聲表示，若是營業場所，沒做出鎖門的動作、或張貼公告，這樣也不該指責對方闖空門。

店家再發文 坦言送貨與鎖門兩難

對此，店家經過沉澱以後，再度發文解釋，當天的狀況屬實兩難，因為仍有廠商需要送貨，他們不希望食材在店外曝曬，所以並沒有把大門鎖上。當下以為整間店沒有開燈、未掛營業牌，並且有發布公告，客人就會知道沒有營業，「但…還是這樣。所以可能像你所講的，大家都想一想怎樣會更好。」