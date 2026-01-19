一年40起全受傷！內埔+萬巒闖紅燈釀事故　警點名高風險路段

▲內埔警方加強闖紅燈。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局統計，114年轄內內埔、萬巒、瑪家及泰武等4鄉鎮，因闖紅燈造成交通事故共40件，且全數為受傷案件；全年取締闖紅燈違規達1,572件。警方分析事故熱點集中於學人路、廣濟路、褒忠路等路段，主因多為闖紅燈、未保持安全距離及未依規定轉彎，將持續加強取締，守護用路安全。

內埔警方分析，去年1月1日到12月31日，最常發生交通事故的路段，分別在內埔鄉的學人路、廣濟路(天后宮)、南寧路、壽比路(屏科大)、昭勝路(龍泉市場)、中林路、台一線中正路段、大同路、科大路各段，以及萬巒鄉的褒忠路(豬腳街)、中正路(鄉公所)、民和路段等。車禍的主因，除闖紅燈（含紅燈右轉），最多就是「未保持行車安全距離」、「駕駛不專心(恍神等)」、「轉彎不依規定（鬼切或未打方向燈）」，以及「無(閃光)號誌路口未停讓」等。

內埔警為求降低交通事故，保障鄉親人身、財產安全，將持續於各易肇事路口（段），取締各項重大交通違規，尤其是闖紅燈。

內埔警分局長江世宏提醒各位駕駛朋友，駕車不闖紅燈、不超速，騎車請戴好安全帽，要跟前車保持安全距離，喝酒不開車(酒後搭計程車或代駕)，另外行經「無(閃光)號誌路口」要停讓，尤其是65歲以上長者騎機車經過時，一定要先暫停並左右擺頭察看，依路權優先順序通過，只有遵守交通安全規則，才能保障大家生命、財產安全。