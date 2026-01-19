做報告抓到「男友是劈腿慣犯」　故事神扯！網噴：老天看不下去了

▲原PO在交友APP抓到男友偷吃，甚至不知悔改。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「因為一份學校報告，抓到男友是劈腿慣犯！」一名女大生透露，她是用姊姊的背影照來做調查，竟在交友APP平台上抓包男友劈腿，事後雙方對質談分手，男友自稱有需求，但原PO卻不幫忙解決，甚至還大罵「可悲台女」，讓原PO傷心不已，只能感嘆「原來最親的人也能這樣噁心」。

一名女網友在Dcard心痛直呼「這大概是史上最瞎的抓姦」，因學校期末報告研究交友軟體，沒想到竟在平台上抓包男友劈腿，甚至用她拍的照片當側臉照。原PO崩潰直呼，自己竟靠一份學分，看清交往多年的渣男。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，小組決定研究「新型小眾交友軟體」，她註冊時特地放上姊姊的背影照當大頭貼，沒想到幾天後竟出現一張超眼熟的男生頭貼。對方第一句話是「單身純約，有興趣再回覆」，讓她心頭一震，因為那張照片實在太像男友。

起初她還幫對方找藉口，懷疑只是被盜照或巧合，但心中不安，她決定假裝配合試探。沒想到對方立刻傳來一張側臉照，果真是男友本尊沒錯，而且照片還是她拍的。更扯的是，這平台回訊息要付費，男友竟豪灑聊天費，「想到他以前說打工很累、錢要省下來，我就覺得自己像笑話」。

男友自認有需求 反責怪女友不幫忙解決

閨蜜們知道此事後，力勸原PO約男友出去，「不知道他是多餓，我一個背面照都可以把他約出！」事後怒談分手過程中，男友還不知悔改，甚至理直氣壯地說，「我只是想認識新朋友」、「男人有需求妳不能滿足就怪我？」甚至反罵她「可悲台女」，讓原PO心碎無比，一度懷疑是不是自己太忽略他。

她坦言，分手後一個月天天哭，吃不下、睡不好，「原來最親的人也能這樣噁心」。如今她苦笑說，「雖然這學分得來荒謬，但至少遠離渣男也算賺到了」。

底下網友紛紛痛罵，「別再期待他回來了拜託，隔著螢幕都替你不值」、「渣男總會有各種理由為自己辯解」、「真的好可怕好扯，老天讓你看清一個人」、「不守道德的男人跟廚餘沒兩樣，讓人想吐」、「這個運氣是中樂透吧，老天都看不下去，讓你快點離開爛人」、「老天爺都看不下去」。