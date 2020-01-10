蔡英文凱道造勢採社群精算破53萬人　臉書影片破227萬瀏覽

▲2020凱道選前之夜，蔡英文壓軸登場。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選在即，總統蔡英文選前之夜於晚間19時正式開始，下午5時許人潮已逐漸湧入凱道；主辦單位於晚間9時20分，透過蔡英文LINE官方帳號的「1月11日你會回家投票嗎？」題目，測得到線上加線下超過53萬人。此外，蔡英文臉書直播影片也在晚間10點結束後，累積觀看突破227萬人次。

蔡英文競辦發言人團隊在凱道造勢時，7時50分先要求現場民眾、觀看直播的民眾拿出手機，查看蔡英文官方LINE帳號頁面，裡面有一題「明天1月11日你會回家投票嗎？」題目，並給20秒要大家按下去，當場測出共有31萬多人在現場或線上觀看直播。

▼2020蔡英文凱道選前之夜空拍照片。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供，下同）



到了9時20分左右，主持人廖泰翔再度請現場、觀看直播民眾按下同樣的「明天1月11日你會回家投票嗎？」題目，推算出共53萬人在現場或線上觀看直播。

據了解，此種方式不同於過去造勢場合，任由主辦單位隨意喊現場人數，動輒破50萬人或百萬人；這是蔡英文團隊在這次選戰中，結合社群媒體時代的手法，將線上線下整合，測出的人數，必須要由現場民眾、正在線上看直播的民眾，在當下20秒按下按鈕才得計算，因此有相當程度的精準度。

在蔡英文的臉書直播影片上，按讚數達16萬，留言超過10萬則，分享數也達到1萬4000多次；而總瀏覽量更超過227萬人次。