警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

▲警直擊「極樂包廂」全裸畫面曝！5爆乳妹玩骰子輸脫光，女負責人下場慘了。（圖／示意照與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一間小吃店掛羊頭賣狗肉，暗地經營色情猥褻行為。為一舉搗破淫窟，員警喬裝成尋芳客入內消費，5名坐檯小姐隨即上前圍繞，期間與員警大玩擲骰子，輸者便脫衣、露胸及下體供撫摸。其餘員警見時機成熟，立刻持搜索票入內逮人。法院近日審結，現場女負責人小優（化名）依圖利容留猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，小優為基隆某小吃店的會計人員兼現場負責人。2025年2月28日晚間8時30分許，警方接獲線報展開行動，員警喬裝顧客進入店內摸底，小優隨即上前熱情招待，並媒介本國與外籍共5名坐檯小姐進入9號包廂提供「貼身服務」。坐檯費用以每2至2.5小時300元計算，費用及小費歸小姐所有，包廂費300元至500元則由小優收取。

坐檯小姐與員警在包廂內玩起擲骰子，遊戲規則相當大膽，小姐只要輸了便現場寬衣解帶，露出胸部或下體供撫摸，或做出足以挑起人性慾的猥褻行為，以賺取小費。就在小姐玩到正嗨、脫到幾無衣物時，其餘警力持搜索票到場。此時坐在櫃台的小優見情況不妙，立即按下桌下隱密的電源開關，使9號包廂燈光全亮，以此訊號「提醒小姐」躲避臨檢。

然而，警方的密錄器早已錄下包廂內全部過程，即便燈光突亮示警，坐檯小姐仍當場被逮。警方並扣得9號包廂消費明細、小姐名冊、營業額8萬6,000元、公司周轉金8萬9,659元，以及報表、班表、簽單統計表與總營收表等證物。

基隆地院審理時，小優對犯行供認不諱，最終依圖利容留猥褻罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。全案可上訴。