凱道「空拍照」對比！蔡英文即時提問統計53萬　對尬韓國瑜百萬庶民站出來

▲韓國瑜、蔡英文凱道造勢。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日在台北凱道舉行造勢晚會，主辦單位稱現場湧入百萬人潮，塞爆景福門周邊5條路段。相隔一日，民進黨總統候選人蔡英文的選前之夜10日也在凱道舉辦，透過社群現場提問「1月11日你會回家投票嗎？」，主辦即時測得到線上加線下超過53萬人。在選前之夜造勢落幕後，藍綠兩場凱道造勢的空拍對比照也隨之曝光。

韓國瑜9日的「凱道勝利晚會」，主辦單位召百萬庶民共襄盛舉，國民黨立委候選人、14縣市長、黨內歷任黨主席紛紛出席拉抬造勢，最後韓國瑜與夫人李佳芬壓軸現身，令全場韓粉超嗨，萬人狂喊「前進總統府！」

晚會於傍晚五點正式開始，韓粉出動力挺韓國瑜，傍晚六點多凱達格蘭大道與中山南路已呈現一片紅色的十字，到了晚上，支持民眾紛紛拿出手機打燈，畫面十分壯觀。主持人沈玉琳晚間7時許喊話，現場突破80萬人，千軍萬馬來相見，人潮塞滿擠到景福門後，甚至稱預計8時要「百萬庶民」創下凱道新紀錄。直到晚間9時20分，韓國瑜登場致詞後，許淑華稱接獲消息，現場湧入100萬人，底下韓粉一片歡呼聲，氣氛嗨到最高點。

▲韓國瑜凱道造勢空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜凱道造勢空拍照。（圖／ETtoday攝影中心攝）

相較之下，蔡英文10日的選前之夜採取的是四地齊發的方式，造勢晚會在台北、新北、台中、高雄4地同時登場，熱情民眾不斷湧入會場，其中台北、高雄場爆滿，凱道、景福門被支持者擠爆，鳳山西站也被造勢人群給塞滿。

在凱道部分，競選團隊10日一早便開始在現場做硬體設施架設，規模比照韓陣營，除了凱道外，也在仁愛路、信義路、中正紀念堂前，設置更大尺寸、300吋大螢幕來直播晚會畫面。

值得注意的是，蔡英文選前之夜晚間7時正式開始，下午5時許人潮已逐漸湧入凱道，下午6時上班族及學生陸續下班下課，凱道人潮也持續湧現，人潮炸出景福門，離晚會現場最近的捷運台大醫院站也是擠滿人潮，出入口的常德街更是被塞爆。

蔡英文競辦發言人團隊在凱道造勢時，先在晚間7時50分先要求現場民眾、觀看直播的民眾拿出手機，查看蔡英文官方LINE帳號頁面，裡面有一題「明天1月11日你會回家投票嗎？」題目，並給20秒要大家按下去，推算出共有31萬多人在現場或線上觀看直播。

到了9時20分左右，團隊再度請現場民眾、收看直播的觀眾拿出手機，在蔡英文的LINE官方帳號頁面上作答，回答「明天1月11日你會回家投票嗎？」的題目，給出20秒的時間，讓所有人作答，進而推算出總人數突破53萬人。

蔡英文選前之夜的凱道造勢活動中，不只與民眾現場互動，還透過社群媒體，將現場、線上觀看直播的民眾做串聯；民眾需要在當下作答，才會被算入人數內，精確度算是相當高。事實上，蔡英文2019年12月3日舉辦的「社群之夜＋人蔘衝一波」時就已經測試過，而這次的選前之夜則是直接派上用場。

▼蔡英文選前之夜凱道造勢。（圖／記者吳杰澄攝）

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