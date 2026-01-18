小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

▲網友大推，跆拳道、游泳是能自救的才藝。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

小時候被爸媽逼去學才藝，長大才知道原來沒白學！一名網友好奇發問，哪些才藝是長大後才發現「好險有學過」的呢？文章一出，網友紛紛大推柔道、跆拳道與游泳，面對霸凌者、意外狀況，竟能救了自己一命；還有人學辯論課，「我現在講歪理一堆都不會輸」。

一名網友在Threads表示，看到很多人抱怨小時候學了各種「無用的才藝」，因此讓他好奇，「有什麼才藝是大家覺得『好險有學過』 的呢？」

底下網友分享，「老媽讓我去上了辯論課，這個對我太有用了，以至於我現在講歪理一堆都不會輸」、「心算，買東西算打折什麼的超快」、「作文，可以好好把自己的想法表達出來，（但小時候真的超討厭，還翹課好幾次）」、「雖然不是才藝，但我覺得家政課學的縫紉很實用，小的縫補都可以自己處理」、「珠心算，考到比老師更高的段位，大家都說我是行走的計算機」。

跆拳道、游泳成自救神技 網讚：爸媽沒白花錢

也有人大推能自救的必學才藝，「柔道吧，跌倒的時候自動觸發護身倒法」、「跆拳道！在學校遇到霸凌時，只是做了幾個暖身動作防備時，對方就不太敢靠近然後就離開了」、「跆拳道國小踢到當兵裡面有用到，游泳國小游到當兵在裡面當游泳教官」、「游泳一定要學好，至少能自救，要有水域觀念，每年太多人意外殞命了」、「跆拳道欸，有次汽車酒駕往我正面開過來，下一秒我已經站在路邊，身體記憶直接跳車，但腦袋沒有這段記憶」。

音樂成救贖：低潮時自己接住自己



樂器才藝也獲得高度支持，「鋼琴，能自娛，在生活的凹痕裡得到慰籍」、「音樂吧，能夠自己接住自己」、「鋼琴，音樂治療與提升生活品質必備」、「畫國畫跟彈琴，讓我長大婚姻不順利時有舒壓的方式」。