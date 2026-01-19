考生嘆「學測1科」沒考好=明年見！輔導師認證：頂大99％都會看

▲考生嘆，學測英文好重要。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

115學年度大學學測從17日舉行一連三天，網路上有許多關於「英文科」的討論文章，有考生直言，英文若失利，升學選擇可能大幅受限，「就直接沒了」。對此，桃園市立內壢高中輔導老師楊璦慈老師整理7所國立大學的學測參採科目，頂大採計英文科比例高達99%，學測英文成績真的很重要。

英文失利等同明年見 考生嘆：超現實



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，學測超級現實，超過份，若英文科目沒考好，可能等同於「明年見」，直接拜拜，就算分科也沒用，「英文也不能考分科，所以現在是不是不會英文就直接沒了」。

貼文引發不少網友共鳴，有人分享自身經歷表示，「我英文爆了就重考了」、「之前英文老師叫我們找不看英文的科系，滑很久才找到幾個」、「只能說，感謝媽媽從小就花重金在我的英文上」。還有網友透露，當年學測除了英文科成績不理想，其他科目都有13級分以上，但最後仍只能申請到「中字輩」學校，無法進入頂大。

頂大英文採計達99% 成大、清大、政大、台師大全系必看



對此，桃園市立內壢高中輔導老師楊璦慈老師整理7所國立大學的學測參採科目，頂大英文科參採比例高達99%。她強調，成功大學、清華大學、台灣師範大學及政治大學，全校科系都採計英文科成績。不看英文的科系則有3個，分別是台大醫學系、陽明交大資工系的APCS組與資安組，以及中央大學工學院學士班。

楊璦慈老師表示，英文成績不僅影響申請學校，甚至會轉換為60級分納入分科測驗，「原始成績越高，分科越有利」，絕不能輕忽英文的關鍵地位。

．本文經「桃園市立內壢高中輔導老師楊璦慈老師」授權轉載。