挺韓罷韓灌爆高捷、台鐵　高捷估算運量達18萬人次

▲高捷、台鐵公布了1221挺韓、罷韓大對決的運量。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者林彥臣／綜合報導

挺韓、罷韓遊行21日集結高雄，下午更是在讓高雄大眾運輸系統交鋒，運量瞬間大增，其中高捷、台鐵都較假日增加約3成，宛如跨年或過年才會出現的盛況，遊行散場後，部分挺韓及罷韓人馬一度在高捷美麗島站雖然狹路相逢，但並未傳出衝突。

挺韓遊行先散場，讓高鐵左營站、台鐵高雄火車站、高雄捷運巨蛋站及美麗島站等車站湧現散場人潮。罷韓遊行隨後結束，遊行終點高雄駁二附近的高捷車站，也是人滿為患。散場時，這些高捷站列車班班爆滿，有如跨年。

根據《中央社》報導指出，台鐵高雄站長上官慧珠表示，高雄火車站旅客上午起川流不息，較假日增加約2、3成，車站人潮眾多好像春節疏運。

高捷公司表示，高捷今天運量預估較假日提升近3成，截至下午4時累積運量約18萬人次，較假日同時段約增加6、7萬人次；傍晚運量高峰人潮，尚未統計。另外高鐵左營站方面指出，今天發車幾乎班班客滿，車票更是一票難求。

▲數學老師計算挺韓、罷韓的實際人數。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



罷韓主辦單位號稱50萬人到場，挺韓主辦單位則號稱35萬人響應，但是根據數學老師鄭立彥計算，罷韓估計有4.6萬人到7萬人，挺韓有4萬人~6萬人，再對照高捷公司公布的運量，或許更能夠估算雙方實際參與人數。

延伸閱讀

挺韓、罷韓大軍集結！35萬VS.50萬 數學老師計算揭真相

韓流高雄大集結！ 王世堅大讚：韓國瑜回神了「很不錯」

南華早報報導「挺韓、罷韓遊行」：台灣上萬群眾走上街頭

►「IG討論爆款」～超殺聖誕禮物來了！