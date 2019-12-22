　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強力催票！　鄭文燦、黃偉哲連袂推薦台中莊競程、張廖萬堅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鄭文燦向鄉親推薦莊競程。（圖／記者鄧木卿攝）

▲鄭文燦向鄉親推薦在地好人才莊競程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲22日連袂到台中市為立委候選人莊競程、張廖萬堅站台造勢，為鄉親推薦好人才，針對高雄挺韓、罷韓大遊行有何看法，鄭說，遊行人數多少不重要，重要的是，台灣人自有一把尺，希望大家用選票顧民主，顧台灣。

▲鄭文燦陪張廖萬堅拜票。（圖／張廖萬堅競總提供）

▲鄭文燦陪張廖萬堅市場拜票。（圖／張廖萬堅競總提供）

鄭文燦、黃偉哲上午連袂到台中市為第5選區（北北屯區）莊競程助選，鄭黃先陪同莊及競選團隊在南興宮參拜，接著向鄉親推薦莊競程，黃說，莊是非常優秀的台大學弟，年紀經輕就已經拿到生醫博士，回鄉參選也算是造福桑梓，希望大家給他有服務地方的機會。

鄭文燦說，莊競程學的是生醫工程，具有很好的條件，是在地培養的人才，這是台灣目前最需要的人才，未來他進入立法院，可以協助推動老人長照、失智症篩檢等，他也評估中台灣選情，他認為一定會贏，有些原本落後的選區，現在也都變成五五波。

至於高雄昨天的挺韓遊行人數號稱有35萬、罷韓則是50萬人一事，鄭文燦說，這是一場民主喜事，各自表達，挺韓人潮全是特定團體動員而來，主要是在鞏固同溫層，人數多寡，並不重要，台灣人心中自有一把尺，最重要的是用選票顧民主，顧台灣。

鄭文燦接著到第4選區（西屯、南屯）陪同立委候選人張廖萬堅前往水湳市場掃街拜票，民眾反應熱絡，要求握手、合照，許多攤商主動贈送蒜頭、蘿蔔、鳳梨，祝福抽到6號的張廖萬堅六六大順，帶來好彩頭、順利連任，這也是鄭第3度幫張廖造勢。

鄭文燦表示，他跟張廖萬堅都熱愛運動，尤其是棒球，而且關心教育文化，任內替台中市爭取超過60項的校園建設及改善運動環境，讓孩子們有更好的學習環境。希望選民能站出來，堅定支持最優秀的張廖萬堅。

張廖萬堅表示，西南屯的發展與桃園一樣，都是進步非常快速的區域，外來人口多，年輕選民也多，重視形象與專業，他與鄭文燦一樣，都是不分黨派、認真做事，分獲評鑑為第一名的市長與優質立委，在藍大於綠的選民結構中，選情逐漸回穏，有信心可以成功連任。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來 

ET快訊
小鬼「3天花光妹妹78萬年薪」　爸爸附卡被刷爆..一通電話罵
阿婆站宜蘭牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆一問懂了..送上麵她
凌晨擠母乳！嬰兒監視器飄「一閃一閃亮晶晶」她奔房愣住...最
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

無黨籍黃足貞感性曝參戰動力！Z9吳達偉自拍報備行程　盼建議員助理雷達APP

游淑慧質疑罷韓遊行照「怪怪的」　中央社5點聲明喊告：長鏡頭壓縮效果

柯文哲談反滲透法：立意是OK　但內容應充分討論

尷尬...才嗆綠委「成事不足敗事有餘」張善政口誤：票投民進黨立委

柯志恩合體馬英九搓湯圓！羅致政揪賴清德　比拚張宏陸「板橋料理東西軍」

陳菊讚團隊專業　柯文哲酸：其他地方都沒人才嗎？

強力催票！　鄭文燦、黃偉哲連袂推薦台中莊競程、張廖萬堅

影／「恢復特偵組，全民抓貪腐」韓國瑜：清廉是人民對政府的最低要求！

連勝文批「ET」為選情推反滲透法：麥卡錫主義在台灣復活

影／韓國瑜參香擠爆迪化街　廟方喊「I love U」：愛情產業鏈要跟城隍廟合作！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

無黨籍黃足貞感性曝參戰動力！Z9吳達偉自拍報備行程　盼建議員助理雷達APP

游淑慧質疑罷韓遊行照「怪怪的」　中央社5點聲明喊告：長鏡頭壓縮效果

柯文哲談反滲透法：立意是OK　但內容應充分討論

尷尬...才嗆綠委「成事不足敗事有餘」張善政口誤：票投民進黨立委

柯志恩合體馬英九搓湯圓！羅致政揪賴清德　比拚張宏陸「板橋料理東西軍」

陳菊讚團隊專業　柯文哲酸：其他地方都沒人才嗎？

強力催票！　鄭文燦、黃偉哲連袂推薦台中莊競程、張廖萬堅

影／「恢復特偵組，全民抓貪腐」韓國瑜：清廉是人民對政府的最低要求！

連勝文批「ET」為選情推反滲透法：麥卡錫主義在台灣復活

影／韓國瑜參香擠爆迪化街　廟方喊「I love U」：愛情產業鏈要跟城隍廟合作！

高雄女痛甩男友巴掌「眼鏡飛掉」+大力推　路旁機車被弄倒...苦主PO網

港府要「台版陳同佳」來港自首　陸委會：真陳同佳至今未受制裁

金正恩喊「加強國防」　美官員：為北韓試射洲際飛彈做準備

湖人止敗利空！詹皇胸肌拉傷　下一戰交手金塊恐缺戰

25歲男「胸部腫成籃球」…6小時手術挖出5kg腫瘤！醫揭原因嘆：5肋骨沒了

雷／玄彬中韓劇套路：南韓人危急都會這樣做！頭靠孫藝真收視爆衝8.6%

無黨籍黃足貞感性曝參戰動力！Z9吳達偉自拍報備行程　盼建議員助理雷達APP

挺6個月肚搭電梯！40歲辣孕媽被問「為啥不爬樓梯」　高EQ問：484打扮太漂亮

東風小康「金穩發」實車搶先曝光！預告台北車展正式發表

游淑慧質疑罷韓遊行照「怪怪的」　中央社5點聲明喊告：長鏡頭壓縮效果

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

政治熱門新聞

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

罷韓大遊行！民眾從「高樓潑水」　警急查逮高中生

1221挺罷韓決戰高雄　未破「天團跨年」47萬最高運量

打臉韓國瑜「遮羞布說」！Wecare高雄反擊

高雄選情／藍營人士：罷韓未衝擊立委選情

地方人士：韓國瑜成「三烙市長」、市民抗爭他竟烙人

王世堅大讚：韓國瑜回神了「很不錯」

挺韓罷韓塞爆　高捷公布真實數字

見韓國瑜當市長！短褲妹舉家屏東搬高雄　1年後切心

5萬人塞滿凱道　蔡英文「撩選民」力挺林昶佐：2020台灣大凱旋

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

地方人士：2020是「庶民藍」與「權貴綠」之爭

更多熱門

相關新聞

韓國瑜「恢復特偵組」：清廉是人民對政府的最低要求！

韓國瑜「恢復特偵組」：清廉是人民對政府的最低要求！

國民黨總統候選人韓國瑜22日上午到霞海城隍廟參香，替立委候選人孫大千輔選，隨後到北投關渡宮參拜、輔選候選人汪志冰。韓國瑜致詞時再度重申要恢復特偵組，呼籲全民一起抓貪腐，「清廉」是人民對於政府最低的要求。

連勝文批「ET」為選情推反滲透法

連勝文批「ET」為選情推反滲透法

廟方對韓國瑜喊「I love U」：愛情產業鏈要合作！

廟方對韓國瑜喊「I love U」：愛情產業鏈要合作！

館長：北京限狗　為什麼邱毅還在

館長：北京限狗　為什麼邱毅還在

韓國瑜罵「遮羞布」　綠營人士：素質低落、格局令人不忍

韓國瑜罵「遮羞布」　綠營人士：素質低落、格局令人不忍

關鍵字：

2020大選2020台中市立委莊競程張廖萬堅

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

「最正練習生」遭控台獨！

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

新日式Buffet「和牛握壽司」隨你吃

他夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人傻瓜？

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面