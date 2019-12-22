強力催票！　鄭文燦、黃偉哲連袂推薦台中莊競程、張廖萬堅

▲鄭文燦向鄉親推薦在地好人才莊競程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲22日連袂到台中市為立委候選人莊競程、張廖萬堅站台造勢，為鄉親推薦好人才，針對高雄挺韓、罷韓大遊行有何看法，鄭說，遊行人數多少不重要，重要的是，台灣人自有一把尺，希望大家用選票顧民主，顧台灣。

▲鄭文燦陪張廖萬堅市場拜票。（圖／張廖萬堅競總提供）

鄭文燦、黃偉哲上午連袂到台中市為第5選區（北北屯區）莊競程助選，鄭黃先陪同莊及競選團隊在南興宮參拜，接著向鄉親推薦莊競程，黃說，莊是非常優秀的台大學弟，年紀經輕就已經拿到生醫博士，回鄉參選也算是造福桑梓，希望大家給他有服務地方的機會。

鄭文燦說，莊競程學的是生醫工程，具有很好的條件，是在地培養的人才，這是台灣目前最需要的人才，未來他進入立法院，可以協助推動老人長照、失智症篩檢等，他也評估中台灣選情，他認為一定會贏，有些原本落後的選區，現在也都變成五五波。

至於高雄昨天的挺韓遊行人數號稱有35萬、罷韓則是50萬人一事，鄭文燦說，這是一場民主喜事，各自表達，挺韓人潮全是特定團體動員而來，主要是在鞏固同溫層，人數多寡，並不重要，台灣人心中自有一把尺，最重要的是用選票顧民主，顧台灣。

鄭文燦接著到第4選區（西屯、南屯）陪同立委候選人張廖萬堅前往水湳市場掃街拜票，民眾反應熱絡，要求握手、合照，許多攤商主動贈送蒜頭、蘿蔔、鳳梨，祝福抽到6號的張廖萬堅六六大順，帶來好彩頭、順利連任，這也是鄭第3度幫張廖造勢。

鄭文燦表示，他跟張廖萬堅都熱愛運動，尤其是棒球，而且關心教育文化，任內替台中市爭取超過60項的校園建設及改善運動環境，讓孩子們有更好的學習環境。希望選民能站出來，堅定支持最優秀的張廖萬堅。

張廖萬堅表示，西南屯的發展與桃園一樣，都是進步非常快速的區域，外來人口多，年輕選民也多，重視形象與專業，他與鄭文燦一樣，都是不分黨派、認真做事，分獲評鑑為第一名的市長與優質立委，在藍大於綠的選民結構中，選情逐漸回穏，有信心可以成功連任。

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