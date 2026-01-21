　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每年2千女性罹子宮頸癌！薄層抹片準確率高　3防線早期預防

▲薄層抹片準確率逾95％　門諾醫院推免費篩檢守護女性健康。(圖／門諾醫院提供，下同)

▲▼薄層抹片準確率逾95％　門諾醫院推免費篩檢守護女性健康。(圖／門諾醫院提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」，相較傳統抹片檢查，整體準確率提升至95%以上，大幅減少檢體不良與重複採檢的情況。
 
門諾醫院癌症中心篩檢組長李靜婷指出，根據統計，民國2020年至2022年間，台灣每年仍有約1000至2000名女性罹患子宮頸癌；不過，在國健署積極推動篩檢政策下，子宮頸癌的發生率與死亡率已有明顯下降，2022年死亡人數降至608人，顯示「早期檢查、早期治療」確實能挽救生命。

▲薄層抹片準確率逾95％　門諾醫院推免費篩檢守護女性健康。(圖／門諾醫院提供，下同)
 
為鼓勵更多女性主動進行子宮頸癌篩檢，門諾醫院善用「安寧療護暨癌症防治基金」資源，特別提供25歲以上女性免費接受薄層子宮頸抹片檢查的服務，真正將預防醫學落實在日常生活中，讓女性朋友無須負擔額外費用就能照顧自己的健康。
 
李靜婷指出，與傳統抹片相比，薄層抹片技術更具準確性與效率。傳統抹片需將採檢細胞塗抹於玻璃片上，過程中容易因塗抹不均或受到分泌物、血液污染，導致檢體品質不佳，甚至需重新採檢，不僅浪費時間，也增加心理壓力。相較之下，薄層抹片是將整支採檢刷直接置入保存液中送檢，經儀器過濾雜質並進行染色與判讀，能完整保留細胞結構，使影像更清晰、判讀更精準，「過去因檢體品質不佳而需要重做的比例，大幅下降，幾乎不用再重複採檢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，薄層抹片檢查在多數醫療院所仍屬自費項目，但在門諾醫院這項高品質檢查全額由基金支應，女性朋友無需自掏腰包，也能安心接受最先進的篩檢服務。

▲薄層抹片準確率逾95％　門諾醫院推免費篩檢守護女性健康。(圖／門諾醫院提供，下同)

守護女性健康 門諾全面推動薄層抹片檢查。

 家住花蓮市、40歲的陳小姐，平時忙於工作與家庭，已多年未做子宮頸抹片檢查。去年在朋友提醒下，她到門諾醫院接受免費薄層抹片檢查，結果發現細胞已有輕度異常。所幸在醫師安排下及早追蹤與治療，成功阻斷病變進展。
 
「原本以為自己沒有不舒服就不用檢查，現在回想真的很後怕。」陳小姐坦言，若不是那次主動篩檢，可能錯過最佳治療時機。
 
李靜婷建議，凡有性經驗的女性應每年接受一次子宮頸抹片檢查，若停經或子宮全切除者，仍建議每1至3年追蹤一次。此外，配合國健署將補助年齡下修至25歲，因此25至29歲女性每3年可免費檢查一次，30歲以上女性每年可享一次免費檢查。另新增35、45、65歲三個年齡層可同時進行HPV檢測與抹片檢查，採檢方式相同，一次採檢可同時完成兩項檢驗，更加便利。

▲薄層抹片準確率逾95％　門諾醫院推免費篩檢守護女性健康。(圖／門諾醫院提供，下同)

醫師呼籲女性應每年進行子宮頸抹片檢查。

 李靜婷表示，子宮頸癌主要成因為人類乳突病毒（HPV）感染，雖多數感染可被人體免疫系統清除，但仍有部分女性會持續感染，進而發展為癌前病變甚至癌症，「只要有性經驗，不論年齡，都存在風險，定期篩檢仍是最關鍵的防線。」
 
她也提醒，檢查應避開生理期，並於月經結束後一週進行；檢查前三天避免性行為、陰道沖洗或使用陰道塞劑，以維持檢體品質。
 
李靜婷最後強調：「預防子宮頸癌，我們可以從三道防線做起——接種HPV疫苗、定期子宮頸抹片檢查，以及如發現異常即早治療。門諾醫院也持續與社區合作推動宣導，希望婦女朋友都能善用資源、掌握自身健康，守護生命的每一刻。」
 
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北早餐店巧遇霍建華！　被粉絲認出「直接整桌幫買單」
阿蘇火山直升機「10分鐘行程2800」　遊客揭值得原因
快訊／槍殺安倍晉三　山上徹也遭判「無期徒刑」
媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　律師：這才是掏空台灣
黑澀會美眉突昏倒送醫！　「一驗懷孕了」
快訊／川普空軍一號故障　高空急返航
快訊／最強雙韓援來台！　女神金泰琳、李貞潤正式加盟國王
快訊／「再見，職業網壇」詹詠然高掛球拍正式宣布退休
阿蘇火山直升機多危險？　資深教官嘆：像陽春的雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

首波國片「大航海計畫」名單出爐　3部電影獲最高1億元前進國際

搭郵輪沒趕上通關！竟call駐日代表處「叫警察帶人下船」　結局哭了

媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」被刷掉　家長：天大笑話

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝「冬天下水」心得：骨頭都會刺痛

最美議員親回「會爭取連任」　一票粉絲嗨翻！

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

首波國片「大航海計畫」名單出爐　3部電影獲最高1億元前進國際

搭郵輪沒趕上通關！竟call駐日代表處「叫警察帶人下船」　結局哭了

媽電子廠上班「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

幼兒園月費上萬要面試！醫師兒「活潑健康」被刷掉　家長：天大笑話

寒流來照樣訓練！海龍蛙兵曝「冬天下水」心得：骨頭都會刺痛

最美議員親回「會爭取連任」　一票粉絲嗨翻！

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

李灝宇三壘新秀第3！曾豪駒期待打擊火力挹注　曝費仔可能定位

宿霧豪華機房搞愛情詐騙！17台人僱菲傭伺候...今押解返台受審

洋將阿巴西左膝動刀！TPVL台鋼天鷹宣布他離隊返國接受治療

火速救援！彰化男地檢署倒地無心跳　法警保全聯手AED搶命

線上解說帶路！太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

台南市中西區五妃街再塌陷　黃偉哲：市府團隊進駐隨時監控

經典賽用球偏滑！莊昕諺、吳俊偉曝適應狀況　投球秒數實戰開始練

快訊／槍殺安倍晉三！　山上徹也今判「無期徒刑」

地緣政治風險升高、ETF資金流入　星展估金價挑戰5100美元

【回來都不做該做的事】爸媽沙發上放閃...兒淡定做家事：又在抱

生活熱門新聞

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

0度線來了！　非常接近寒流

更多熱門

相關新聞

花蓮長良早期農地重劃區水路改善　估1/15完工

花蓮長良早期農地重劃區水路改善　估1/15完工

花蓮縣長徐榛蔚13日偕同花蓮縣議員鍾素政、地政處副處長林輝雄，前往視察「長良（九）早期農地重劃區農水路更新改善工程」施工進度，實地了解工程品質與執行情形，截至115年1月9日止，工程實際進度已達98%，較預定進度77.18%超前20.82%。徐榛蔚表示，農水路改善攸關農民日常耕作與農業運輸安全，縣府持續透過系統性更新工程，改善早期農地重劃區基礎設施，為現代化農業發展奠定穩固基礎。

肺炎在國人十大死因排第三！醫曝預防方式

肺炎在國人十大死因排第三！醫曝預防方式

嬰染RSV痰稠如「拔絲地瓜」恐致命　醫示警：傳染力是流感2倍

嬰染RSV痰稠如「拔絲地瓜」恐致命　醫示警：傳染力是流感2倍

3C親子衝突升溫？台南推網癮預防與介入輔諮中心曝成效

3C親子衝突升溫？台南推網癮預防與介入輔諮中心曝成效

台南中輟預防績效亮眼奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

台南中輟預防績效亮眼奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

關鍵字：

子宮頸癌薄層抹片準確率3道防線早期預防

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面