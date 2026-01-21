每年2千女性罹子宮頸癌！薄層抹片準確率高　3防線早期預防

▲▼薄層抹片準確率逾95％ 門諾醫院推免費篩檢守護女性健康。(圖／門諾醫院提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」，相較傳統抹片檢查，整體準確率提升至95%以上，大幅減少檢體不良與重複採檢的情況。



門諾醫院癌症中心篩檢組長李靜婷指出，根據統計，民國2020年至2022年間，台灣每年仍有約1000至2000名女性罹患子宮頸癌；不過，在國健署積極推動篩檢政策下，子宮頸癌的發生率與死亡率已有明顯下降，2022年死亡人數降至608人，顯示「早期檢查、早期治療」確實能挽救生命。





為鼓勵更多女性主動進行子宮頸癌篩檢，門諾醫院善用「安寧療護暨癌症防治基金」資源，特別提供25歲以上女性免費接受薄層子宮頸抹片檢查的服務，真正將預防醫學落實在日常生活中，讓女性朋友無須負擔額外費用就能照顧自己的健康。



李靜婷指出，與傳統抹片相比，薄層抹片技術更具準確性與效率。傳統抹片需將採檢細胞塗抹於玻璃片上，過程中容易因塗抹不均或受到分泌物、血液污染，導致檢體品質不佳，甚至需重新採檢，不僅浪費時間，也增加心理壓力。相較之下，薄層抹片是將整支採檢刷直接置入保存液中送檢，經儀器過濾雜質並進行染色與判讀，能完整保留細胞結構，使影像更清晰、判讀更精準，「過去因檢體品質不佳而需要重做的比例，大幅下降，幾乎不用再重複採檢。」

值得一提的是，薄層抹片檢查在多數醫療院所仍屬自費項目，但在門諾醫院這項高品質檢查全額由基金支應，女性朋友無需自掏腰包，也能安心接受最先進的篩檢服務。

▲守護女性健康 門諾全面推動薄層抹片檢查。



家住花蓮市、40歲的陳小姐，平時忙於工作與家庭，已多年未做子宮頸抹片檢查。去年在朋友提醒下，她到門諾醫院接受免費薄層抹片檢查，結果發現細胞已有輕度異常。所幸在醫師安排下及早追蹤與治療，成功阻斷病變進展。



「原本以為自己沒有不舒服就不用檢查，現在回想真的很後怕。」陳小姐坦言，若不是那次主動篩檢，可能錯過最佳治療時機。



李靜婷建議，凡有性經驗的女性應每年接受一次子宮頸抹片檢查，若停經或子宮全切除者，仍建議每1至3年追蹤一次。此外，配合國健署將補助年齡下修至25歲，因此25至29歲女性每3年可免費檢查一次，30歲以上女性每年可享一次免費檢查。另新增35、45、65歲三個年齡層可同時進行HPV檢測與抹片檢查，採檢方式相同，一次採檢可同時完成兩項檢驗，更加便利。

▲醫師呼籲女性應每年進行子宮頸抹片檢查。



李靜婷表示，子宮頸癌主要成因為人類乳突病毒（HPV）感染，雖多數感染可被人體免疫系統清除，但仍有部分女性會持續感染，進而發展為癌前病變甚至癌症，「只要有性經驗，不論年齡，都存在風險，定期篩檢仍是最關鍵的防線。」



她也提醒，檢查應避開生理期，並於月經結束後一週進行；檢查前三天避免性行為、陰道沖洗或使用陰道塞劑，以維持檢體品質。



李靜婷最後強調：「預防子宮頸癌，我們可以從三道防線做起——接種HPV疫苗、定期子宮頸抹片檢查，以及如發現異常即早治療。門諾醫院也持續與社區合作推動宣導，希望婦女朋友都能善用資源、掌握自身健康，守護生命的每一刻。」



