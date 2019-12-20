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「苗栗國」沒分店原因曝光！漢堡王小編戰力滿點　鄉民狂推：小編撿到槍喔

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圖文／鏡週刊

知名連鎖速食業者漢堡王，日前推出許多優惠活動引起網友暴動，近日更有苗栗網友於漢堡王臉書粉專提問，為何苗栗縣沒有分店？卻意外釣出漢堡王小編嗆爆，「苗栗國的部分我不太確定是不是有經營權欸。」

苗栗縣26年來都「不刪預算」，被網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》揶揄是「苗栗國」，引起外界廣大回響，現在連知名速食業者都「歪樓」加入戰局。

日前有名苗栗網友於漢堡王臉書粉專提問，為何苗栗縣沒有分店？卻意外釣出漢堡王小編回應，狠嗆「苗栗國的部分我不太確定是不是有經營權欸。」還有網友幫忙搭腔表示，「苗栗國要自己去美國總部洽談」「想吃華堡只能吃手了～」。

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  1. 意外釣出漢堡王小編回應，狠嗆「苗栗國的部分我不太確定是不是有經營權欸。」（翻攝自Ptt）
  2. 沒想到還有鄉民翻出過去，漢堡王小編開地圖砲紀錄，一樣戰力滿點。（翻攝自Ptt）
  3. 沒想到還有鄉民翻出過去，漢堡王小編開地圖砲紀錄，一樣戰力滿點。（翻攝自漢堡王臉書粉專）

沒想到還有鄉民翻出過去，屏東與宜蘭網友的提問「何時開分店？」等消息，漢堡王小編同樣戰力滿點，「華堡套餐賣墾丁滷味半盤的價格就好，以時計價。」「等到宜蘭房東認清宜蘭是宜蘭，不是台北後花園的時候。」

該篇文章一出立刻引起熱議，許多鄉民狂推留言，「小編撿到槍XD」「笑著笑著就哭了」「台南加糖比較好笑」「苗栗、宜蘭、屏東人集體崩潰…」。


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