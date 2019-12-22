影／「恢復特偵組，全民抓貪腐」韓國瑜：清廉是人民對政府的最低要求！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日上午到霞海城隍廟參香，替立委候選人孫大千輔選，隨後到北投關渡宮參拜、輔選候選人汪志冰。韓國瑜致詞時表示，恢復特偵組，全民一起抓貪腐，「清廉」是人民對於政府最低、最基本的要求。

韓國瑜表示，看見台下支持者手舉著印有「恢復特偵組，全民抓貪腐」字樣的手板，他感慨地說，「清廉」是人民對於政府最低、最低的要求，政府最基本的是「要做事」，但「恢復特偵組，全民抓貪腐」這十個字反應了台灣人民心裡很苦、很悶、很無奈，甚至是痛恨，民進黨執政講得很厲害，但四年來卻讓人民過得相當不好。

韓國瑜18日在政見會上砲轟蔡政府貪污，並誓言要全力打貪官、肥貓，他如果當選總統，一上任就會恢復特偵組，針對蔡英文政府的財政花費展開調查，包括為什麼前瞻計畫要花8800億？風力發電為什麼要花2兆？為什麼高雄會欠債這麼多錢？平均高雄人每人負債9萬，錢到哪裡去了？

他直批，民進黨在開政府賺大錢，世界上哪有這種事情，政府的目標是要人民安居樂業，如果沒有一個清廉的政府，就沒辦法有效率的執政；他再次強調，特偵組將針對最近他被指控的案件全面展開調查，以及所有他任用的政務官、國營事業董事長，一樣如果被查到貪污，一定不得假釋，他一定要建立一個清廉、乾淨的政，沒有清廉的政府。台灣就會走向墮落。





▲韓國瑜雙北傾聽之旅，陪同立委候選人汪志冰參拜關渡宮。（圖／記者張榮恩攝）