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福岡租車台女「連睡都無法」崩潰關家裡　被酸民霸凌灌爆...臉書、Line全毀

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▲第一時間胡女就報警處理。（圖／陳姓友人提供）

▲她在倒車時撞歪後照鏡。（圖／胡小姐提供）

記者周亭瑋／採訪報導

台籍胡姓女子在福岡租車，因自撞A到後照鏡，竟被租車公司誣衊棄車逃逸，甚至「公開處刑」，消息一出她的臉書、Line被酸民灌爆，工作、家人也全遭肉搜，嚴重影響到生活，甚至不敢出門，她哽咽地向記者訴苦，「現在連睡都沒辦法睡。」

起初，租車公司老闆Sawada Teru在IG發文抨擊，稱胡女16日發生交通事故後，棄車逃逸、後續賠償全擺爛，同時感慨「一直覺得台灣人是非常善良、親切的，現在好像要變討厭了。」

請繼續往下閱讀...

由於Sawada Teru在網路上，直接公布胡女的護照，因此在短短時間內，她的臉書湧入大批網友，各種謾罵、侮辱字眼如海嘯般淹沒她。

▲福岡租車台女「連睡都無法」崩潰關家裡　被酸民霸凌...家人朋友全躺槍。（圖／胡小姐提供）

▲還車時間明明是19日晚上6點，她下午3點臉書就被灌爆。（圖／胡小姐提供）

胡女語帶哽咽地說，「租車業者在網路找她，但合約書上的還車時間，明明是12月19日晚上6點，結果當天下午3點左右，我的臉書就開始被灌爆，這時間點完全不對啊，就算有疑問，也不能把不實的說法散布在網路上吧！」

胡女表示，她的Line、臉書全被酸民淹沒，所以只好把所有社群網站關閉，「現在不想去上班，連出門都不想，根本沒辦法睡著，老公、朋友都被騷擾，每位家人都被影響到。」

▲第一時間胡女就報警處理。（圖／陳姓友人提供）

▲第一時間胡女就報警處理。（圖／胡小姐提供）

這段時間，胡女也有跟福岡駐日代表聯絡，他們打了很多通電話給業者，結果才敘述完前因後果，就被對方掛電話，「他們現在是說，要向上呈報，只能等流程了，同時也有請外交部協助，目前是還沒有下文，而租車公司在台灣的分部有寫信過去，也是在等。」

眼看對方擺爛、個資又被散布在網路上，胡女情緒不太穩，「不管怎麼樣，處理態度都不該是消失，當初新聞曝光後，他們等不到1小時，我就出現在租車公司了，結果他們現在就是神隱，我等了整整一天零下文。」最後，她也無奈喊話，希望政府可以出面協助。

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