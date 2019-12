記者羅婉庭/台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日上午到霞海城隍廟參香,結束後替立委候選人孫大千輔選、掃街。廟方管理人致詞時對韓國瑜喊「I love you!」並說愛情產業鍊要跟城隍妙合作。

管理人陳文文致詞時表示,韓國瑜為何來這裡?就是為了求月老保佑「愛情事業」,韓國瑜夫人李佳芬一個月前也來過城隍廟,當時她向李佳芬說「我愛你」,如果韓國瑜來她也要當面跟韓國瑜說這句話,重視雙語教育的李佳芬則告訴她要換英文說,所以現在要跟韓國瑜說「I love you from the bottom of my heart!」

陳文文也開玩笑說,韓國瑜如果要發展愛情產業鏈,一定要跟霞海城隍廟合作,因為這邊有月下老人,博得現場一片掌聲與笑聲。





▲韓國瑜陪同立委候選人孫大千參拜霞海城隍廟。(圖/記者周宸亘攝)