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南華早報報導「挺韓、罷韓遊行」：台灣上萬群眾走上街頭

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▲▼罷韓巨型旗幟空拍畫面。（圖／主辦單位wecare提供）

▲南華早報也報導了「罷韓、挺韓大遊行」。（圖／主辦單位wecare提供）

記者林彥臣／綜合報導

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，香港的英文報紙《南華早報》（South China Morning Post, SCMP）也報導了挺韓、罷韓遊行，標題指出「台灣上萬群眾，走上街頭抗議總統候選人韓國瑜」（Tens of thousands take to streets in Taiwan to protest for and against presidential candidate Han Kuo-yu）。

《南華早報》報導指出，罷韓遊行由當地社運團體（local activists’ group）Wecare所發起，許多參與者指責韓國瑜賣掉這座城市，只當了幾個月市長就放棄這座城市，以滿足他追求總統的野心，在相距4公里外則有另一場支持市長的遊行活動，兩場遊行的主辦單位都宣稱，參與人數達到6位數。

在去年11月的選舉當中，韓國瑜以驚人地勝利取得高雄市長大位，高雄向來都是民進黨的傳統據點，他是20年來首位國民黨籍的高雄市長。

儘管韓國瑜的崛起是建立在經濟政策和直言不諱的發言風格，但近幾個月來他不斷的失言、對北京友好的態度以及他「放棄」高雄都使得他的支持度有所下滑。

▲挺韓國瑜大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲挺韓大遊行也在同一天，在距離4公里外進行。（圖／記者林敬旻攝）

報導訪問了幾位韓粉的看法認為，「過去支持民進黨33年，但這次支持韓國瑜，因為近20年來民進黨沒有帶來我所預期的經濟變化」、「韓國瑜正面對問題，解決問題，並給下一代帶來希望」、「韓國瑜也不是逃離高雄而是升上更高的職位，這樣我們才能發大財」、「我們感覺到台灣正在衰落，韓國瑜是一個非常特殊的人，他才能真正體會到我們庶民的感受」。

高雄文化中心的罷韓遊行活動也同樣響亮多彩，有許多人帶著支持總統蔡英文連任的標語，還有人帶著「打倒它」、「騙子」、「光復高雄、保衛台灣」等標語，人群呼籲韓國瑜立刻下台，現場還播放海綿寶寶的主題曲，嘲笑他是草包（straw sack）。

報導訪問了幾位罷韓民眾的看法表示，「我投票給韓國瑜，但他僅僅當了一年就要選總統」、「他說要替高雄做非常多事情，但是他沒有堅持到底，他說鋪平了很多道路，可是我都沒看見啊！」、「看到他在高雄的工作方式，如果他當了總統我認為他無法讓台灣對抗一國兩制」。

▲▼罷韓四君子尹立、陳冠榮、張博洋、李醫師上台致詞（圖／記者許宥孺翻攝）

▲罷韓四君子之一的尹立批評韓國瑜，選在同一天發動遊行是刻意營造對立氛圍（圖／記者許宥孺翻攝）

Wecare的發起人尹立批評，韓國瑜選擇在同一天發起挺韓遊行，是刻意營造對立的氛圍，儘管罷免投票可能要到明年5、6月之後才能舉行，但是已經有30萬人響應罷韓連署。

尹立說，居民現在用一種過往罕見的方式，來推動「覺醒台灣」因為韓國瑜跑去選總統的這個行為，讓高雄人感覺遭受背叛，「我們永遠想不到當選幾個月的人，會跑去選總統，過去有些人投給韓國瑜，為什麼現在現身罷韓，因為這是一種自我修復的過程，民主是可以自我修復的，一旦意識到某人不是很合適，而且又有足夠的民主化程度，它就能夠實現這種自我修復的過程」。

原文報導連結

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