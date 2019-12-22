連勝文批「ET」為選情推反滲透法：麥卡錫主義在台灣復活

▲連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者馬叔安／綜合報導

國民黨中央委員連勝文21在臉書指出，「English Tsai （or ET）」（意指蔡英文）之所以可以肆無忌彈的下令，由人民選出的國會，一定要在她指定的日子通過充滿高度爭議的「反滲透法」，「就是因為民進黨一黨獨大！可以完全不理會來自民間的不同聲音！」

連勝文表示，這部充滿了「戒嚴」色彩，如同麥卡錫主義在台灣復活的惡法，不只民間有極大的反彈，就連法界都有眾多反對意見！

他強調，這個完全以政治鬥爭為主旨，定義模糊的政治性法律，一旦通過，「所有與兩岸交流沾上一點邊的人，不管是各層級的企業人士，或專業者如律師、醫生或會計師，甚或導遊或旅遊團，就算是老師或學生，都有可能受牽連！以後挾怨報復，濫行檢舉、告發的一定一堆，不曉得多少人要倒霉！」

連勝文寫道，明明是惡法，也未經過充分討論，「ET只是因假間諜案，抓到機會就順勢提出，而且硬要趕在選前通過，這完全是為了她及民進黨的選情！」國民黨雖然有很多令人恨鐵不成鋼之處，但畢竟還是台灣唯一具有規模，同時也有對抗民進黨經驗的一股重要的制衡力量！

總統蔡英文日前承諾立法院民進黨團31日完成《反滲透法》，她表示，前一個政府執政時期，台灣幾乎是門戶洞開，幾乎是中國大陸全面滲透台灣社會的情況，其實台灣整體社會對中國大陸很在意，很戒慎恐懼，反滲透法有它的必要性。

▲總統蔡英文。（圖／記者翁進忠攝）

麥卡錫主義（McCarthyism）意指在沒有足夠證據的情況下指控他人不忠、顛覆、叛國等罪，以及「使用不公正斷言、調查方式，特別是對持異議者和批評者進行打擊」。這個詞彙源自美國共和黨參議員約瑟夫·雷蒙德·麥卡錫（Joseph Raymond "Joe" McCarthy ），誕生並興盛於美國的第二次紅色恐慌時期（1940年代末至1950年代）。

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