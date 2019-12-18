同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」…上課一問震驚：釣魚停很久

▲原PO說，放學後和同學常騎腳踏車到西子灣釣魚。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「看著家中的釣竿，突然讓我想起了國中時候的往事…」一名道長回憶國三時被同學找去釣魚，他因下雨天不想出門，後來在課堂上聽到一個遺憾的消息，他因此很久不釣魚。

道長近日在「靈異公社」臉書社團說，從小就喜歡釣魚，國中時因學科能力分班分到升學班，「那個說起來其實很煩，就是英文課跟數學課，我都要去升學班那邊上課，也因為這樣我認識了班上也是愛釣魚的同學。」

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原PO表示，放學後和同學常騎腳踏車到西子灣釣魚，但3年連隻像樣的魚都沒釣起過，只有好朋友「狗庚仔」最捧場，常常一釣就是好幾十隻；同學也常約釣魚，國中時候就去管理池釣吳郭魚跟鯉魚。

原PO指出，國三某晚夢見和同學去旗津釣魚，地點就在搭交通船的那區，突然同學釣竿凹了下去，揚竿補槍，動作是那麼的流暢，「我同學大喊著『宏阿，我中大魚了』。」

▼原PO表示，從小就喜歡釣魚。（示意圖／翻攝自pixabay）

「在夢中的我往海面上一看，那個哪是魚啦」，原PO回憶，「是一顆人頭咬著鉤子一直掙扎，眼神惡狠狠地瞪著我同學。」他還原當下的對話：

原PO：欸，我們不要釣了，趕緊走吧。



同學：你沒看過這麼大的魚吧？



原PO：我的老天鵝啊，那明明就一顆人頭，而且眼神兇惡地瞪著你....快走啦。



同學：那明明就是一條大魚，你要走你先走。

原PO說，隔天上課時有跟同學說起這件事，對方也是嚇到說不出話來，說可能是他亂想亂夢，「當然這件事我也當成是一個夢境而已。」

原PO表示，就在一個下雨的周日，同學說旗津有「沙鮻」可以釣，找他一起去釣魚；他在電話中說下雨天不想出門，然後同學就自己去釣魚。

▼原PO在事發後很久沒釣魚。（達志／示意圖）

原PO指出，說也奇怪，後來英文跟數學課時都沒看見那同學，以為是請假，其他人也都沒說，「後來我一問才知道，我那位同學已經往生了，聽說是下雨天去釣魚，然後被雷打到釣竿，當場燒焦死亡.....就是他約我釣魚的那一天。」

原PO說，為了這件事情，釣魚停了很久，直到有天突然想到才也開始釣魚，然後又認識一堆朋友天天約釣魚，直到現在被禁止釣魚多年，「只能說曾經有過，足矣。」

對此，有網友留言「你為什麼不阻止他去釣魚」；原PO回「我如果知道我同學去釣魚會死掉，我一定會阻止啊，問題是我不知道啊，而且那時候我才國中三年級。」

也有人說，「我老公也是愛釣魚的，他跟魚結婚好了，為了釣魚時間都能耗在那裡。」原PO回，「我是前幾年一個聲音，在我耳朵邊說了一句話，『你不能再釣魚了』，從此我就戒除釣魚了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！