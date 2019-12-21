韓流高雄大集結！　王世堅大讚：韓國瑜回神了「很不錯」

▲王世堅大讚，韓國瑜回神了，很不錯。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，韓粉在高雄大集結，力挺韓國瑜，挺韓主辦單位號稱有35萬人參與，似乎戳破了過去「韓流消風」的說法。對此民進黨台北市議員王世堅在觀察了挺韓遊行後就認為，韓流依然熱絡，韓國瑜也回神了，但絕大多數還是同溫層。

國民黨總統候選人韓國瑜自從喊出假民調，以及呼籲選民接到民調電話支持總統蔡英文後，近期雙方民調差距都在20%以上。對此韓國瑜也多次強調「數字冷冰冰，民心熱呼呼」 。

當民調不再是選戰布局的參考依據，藍營現場造勢的動員人數，就成觀察韓流是否還在的唯一關鍵指標，回顧韓國瑜近期的幾場主要造勢，20號在外島金門也有近2000支持者現身，14號彰化造勢破萬人響應，8號國民黨新北市造勢侯友宜現身，也催出了近8萬人聲援。

▲挺韓大遊行人潮，號稱人數達到35萬。（圖／ETtoday攝影中心攝）



這樣場場造勢破萬的場面，是否會讓綠營備感壓力？台北市議員王世堅觀察了挺韓遊行後表示，「韓流依然很熱絡，韓國瑜也回神了，很不錯，絕大多數都是他們的同溫層」。

兩場在高雄的極端造勢，雙方陣營都不斷呼籲支持者冷靜理性，避免擦將走火發生喋血事件，就結果來看兩場情勢緊張到不行的活動，也和平落幕，至於活動的結果對於藍綠雙方何者更加分，則見解不一。

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