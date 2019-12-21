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挺韓、罷韓大軍集結！35萬VS.50萬　數學老師計算揭真相

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▲▼挺韓罷韓空拍人潮對比。（圖／ET攝影中心攝）

▲挺韓罷韓空拍人潮對比。（圖／ET攝影中心攝）

記者林彥臣／綜合報導

挺韓、罷韓雙方都號召大軍集結高雄，挺韓大遊行宣稱35萬人響應，罷韓大遊行則宣稱50萬人到場，究竟雙方聚集的場地，有沒有可能容納這麼多人，經數學老師計算後的結果，呈現雙方都有膨風的可能性。

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰，分別宣稱50萬人與35萬人到場，過去對於大型集會活動，警方都會估算掌握人數，但是這次高雄警方表示，因為雙方的活動屬於遊行性質，人群都處於流動狀態，人流來來去去，要估算出一定的數字有難度。

▲▼數學老師計算挺韓、罷韓的實際人數。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）

▲數學老師計算挺韓人數4~6萬人。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）

如果以挺韓遊行最後集結地點，微笑公園與附近的文強路、博愛路周邊計算，數學老師鄭立彥計算指出，現場面積大約2萬平方公尺，以過往經驗平均每平方公尺站2~3人，現場大約有4~6萬人。另外幾乎每次韓國瑜造勢場合都會到場的網紅四叉貓指出，現場大約有7000張椅子，估計現場會有4萬人左右。

▲▼數學老師計算挺韓、罷韓的實際人數。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）

▲數學老師計算罷韓人數4.6萬~7萬人。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）

罷韓主辦單位喊出50萬人，也遭到韓國瑜辦公室痛批，不可能、這是吹牛。鄭立彥以人潮聚集的公園路、七賢路、還有一旁的綠地滿滿都是人，如果以wecare粗估的面積來算，同樣每平方公尺2~3人，現場估計有4.6萬~7萬人。

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