遭邱毅批評「刺青怪物」！館長回嗆：北京發限狗令　為什麼這隻狗還在？





▲邱毅、館長陳之漢。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

政治中心／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅近日爆出不少爭議言論，包括批評總統蔡英文、總統府秘書長陳菊「不像女人」，以及砲轟與蔡英文合作過的網紅鍾明軒「男女不分的人」、「館長」陳之漢是「滿身刺青怪物」。對此，館長回擊，「北京發布限狗令，為什麼這隻狗還在？」

邱毅21日晚間10時在臉書上批評館長，「一個滿身刺青的怪物用低級的言語成了網紅，為了舔蔡英文攀富貴，也敢惹上我還嗆我。陳之漢算男人嗎？大陸拳王練喻軒要找他打一場，竟然東躲西藏裝孬假稱病，我看不起他。有膽跟練喻軒幹一架，別給台灣人丟臉了！」

對此，館長22日凌晨在直播中回嗆，「不要拿刺青來講話嘛！我喜歡刺青啊！我有犯法嗎？是不是？你喜歡戴假髮啊！我也沒說戴假髮的人一定怎樣啊！我有說戴假髮的人都是垃圾嗎？我們不會這樣啊！有些人就是有需求嘛！」這就是「尊重」，「刺青又怎樣？那你戴假髮又是怎樣？刺青對不起你喔？」

館長提及最近北京市通州區頒布了「限狗令」，居民一律不得飼養大型犬（身高超過35公分），限3日內自行處置，未處理著將開罰，「35公分以上的狗會被撲殺欸！他X你怎麼沒被撲殺啊？你他X都長超過35公分了！」

另外，關於邱毅批評網紅波特王撩總統蔡英文很噁心，館長認為，如果有一個年輕女生撩中年男子，中年男子也會覺得害羞臉紅，「開心、害羞、撩，你就說人家噁心不要臉，哇X你是多要臉啊？哇X你這樣就男女不平權囉！你就大男人主義囉！」

館長怒嗆邱毅，有時候做人要誠實一點，頭髮白了就白了，「像你頭禿了就他X的理光頭出來嘛！戴什麼假髮！做人要真實嘛！你都不肯真實面對了對不對？啊說好了不講假髮，但沒辦法，你就欠罵！」自己不是要幫蔡英文講話，只是如果他把自己的員工帶去給媽媽看，稱讚媽媽「你好漂亮」，媽媽也會不好意思，難道要回嗆媽媽「不要臉」嗎？

不過關於網傳北京市通州區的限狗令，《ETtoday新聞雲》記者微博搜索相關關鍵詞發現，並沒有通州的飼主發文表示，因為近日的規定導致狗狗大批量去寵物醫院安樂死。當地警方則進一步強調，上述《文明養犬告知書》中所規定的3天時間，是用於將犬從重點管理區轉移到非重點區域進行安置，並非要求飼主對犬進行「安樂死」。

其他人也看了這些...

►吳敦義歧視發言引眾怒！去年辱陳菊「大母豬」、今年酸蔡英文「衰尾查某」

►吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」 網看傻：選到瘋了

►邱毅評「不像女人」、張善政轟蘇貞昌 蔡英文：講話不堪！不要投票給他們！

其他熱門新聞...

►邱毅看波特王影片「上吐下瀉好幾天」 痛批陳菊、蔡英文「不像女人的女性」

►「衰尾查某」失言 羅智強喊：吳敦義道歉吧！為了國民黨！

►吳敦義「衰尾查某」、謝龍介「女人拉票到房間」 張銘祐怒嗆：必須道歉！



►超越藍綠，就靠她了