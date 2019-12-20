繳21萬拿黑卡！台灣醫療顧問曝「極致尊榮體驗」：很好用　網看圖跪喊乾爹

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▲澳洲版黑卡年費澳幣5000元（約新台幣10.5萬元），比台灣版16萬元「親民很多」。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

近日論壇PTT上一則「黑卡沒啥功能」的留言，意外釣出美國運通（American Express，AE）黑卡持有人，他親自揭開神秘面紗，認真分享自身在澳洲的尊榮生活體驗，直說澳幣1萬元（約新台幣21萬元）的入門費用相當值得。

王姓網友19日在PTT發文，提到他目前在澳洲擔任醫療顧問，負責重症醫學的教學跟演講等工作，平均每個月會搭機4至5次，手上持有黑卡就覺得十分好用，「光各大飯店集團、租車公司、航空會籍、貴賓室就已經讓我覺得值那個年費。」

王男說，擁有黑卡除了可使用美國運通秘書服務之外，還享有專屬的「客戶關係經理」（RM），功能說白話一點就像是私人助理，有任何事情都可以找他協助，「住飯店的話我個人的經驗是免費升等的機率比一般的AE還要高」。

提起比較印象深刻的經驗，他舉例到一間高檔餐廳吃飯，就從6道料理的普通菜單，免費升等成9道菜的主廚客製料理，用完餐結帳後餐廳經理還親自送到門口，再提供小禮物。

「台灣的卡費是全世界前幾貴的，但是台灣不缺有錢人。」他說，在澳洲辦美國運通黑卡比台灣便宜很多，首先第一年要先繳一次性的入會費，澳版是澳幣5000元（約新台幣10.5萬元），台版則是新台幣16萬元；此外每年會收取年費，澳版是澳幣5000元，台版則是新台幣16萬元。

文章貼出後，不少網友欣羨不已，甚至搞笑認起乾爹，「缺乾兒子嗎」、「爸，讓我孝順您吧」、「小屁孩我只有花旗哩程卡」、「乾爹好，什麼時候帶乾兒子出門走走」、「右下角那張超好用，門檻不高，全世界都有」、「社會精英，致敬。」

美國運通「黑卡」（Black Card）真實卡名為「百夫長卡」（Centurion Card），是一張邀請式的簽帳卡，僅限收到邀請函的會員申辦，除了得通過資產資格審核，還要繳交年費。以台灣持卡人為例，擁有黑卡可享受全球20個國際都市機場快速通關服務，擁有全球多間私人會所的會籍和全頂級高爾夫球場的禮遇，還能在全球任一五星級飯店預約保留席。