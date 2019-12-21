全文／賴神不看稿！賴清德談政見從顧主權到「3大方向」繁榮台灣





▲副總統候選人政見發表會，賴清德。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020唯一一場副總統候選人政見發表會20日正式落幕，總統蔡英文搭檔、民進黨副總統候選人賴清德初登台就展現自信實力，整場政見會機會沒有低頭看稿，大方闡述蔡政府過去四年執政政績，以及未來「英德配」的施政方面，政見藍圖從顧主權談到「3大方向」繁榮台灣。

副總統候選人賴清德12/20電視政見發表會第一輪申論全文

民主進步黨在台灣這塊土地上孕育而成，三十多年來跟台灣人民，一起艱辛的打造台灣民主的奇蹟，民進黨不敢忘記對台灣的責任，民進黨也不敢辜負人民的付託。



民進黨英文全名是「Democratic Progressive Party」，縮寫為ＤＰＰ。ＤＰＰ背後也有一層重大的意義，也就是民主「Democracy」、和平「Peace」以及繁榮「Prosperity」。民主、和平、繁榮也應該是國家重要的戰略計劃。



我們先談民主，民主、民主、人民作主，台灣今日的民主，可以說是像呼吸空氣一樣的自然，但是台灣的民主並不是自然生成，而是由許許多多人犧牲奉獻，才有今天的成果。上個禮拜，剛好是美麗島事件四十週年，四十年來在不同的階段，民進黨都有不同的使命。第一個階段，爭取民主、打破威權；第二個階段，鞏固民主、落實民主生活。現在已經進入了第三個階段，面對中國的打壓，我們要守護民主。民進黨責無旁貸，也義無反顧。



今年元月二號，習近平提出習五點，公開宣稱所謂九二共識，只有一個中國原則，也就是只有中華人民共和國，並沒有國民黨所宣稱的，表述中華民國的空間。而且台灣只有一條路可以走，也就是一國兩制。台灣必須要謹慎地看待香港所傳過來的訊息，香港的反送中事件，等於說明了一國兩制的失敗，會導向一國兩制的一個中國、九二共識，也完全不可行。



今年十月份，美國副總統彭斯先生公開稱讚：「擁抱民主的台灣，將提供給全中國人民一條更好的道路」，美國眾議員游賀（Ted Yoho）也特別肯定台灣這場總統大選等於是對中國進行一場公開的公民投票，國際社會都在看，他希望香港泛民主陣營贏得壓倒性的勝利，能夠在台灣再次發生。

台灣未來應該要堅定的站在民主陣營，讓國際社會更能夠了解台灣的民主成就，也讓台灣成為世界的台灣。再來談和平，台灣人熱愛和平，希望兩岸穩定發展，也希望印太區域能夠和平，但是很遺憾的中國窮兵黷武，不僅武力威脅台灣，同時也挖我們的邦交國，對內更進行社會滲透，打壓台灣經濟發展，也更在東海、南海擴軍。

中國不僅是改變兩岸現狀，也是亞太區域和平的麻煩製造者，在這種關鍵時刻，我們看到國民黨並沒有以西藏、香港為鑑，仍然抱著一個中國原則、九二共識，以及希望用和平協議來解決問題，這些不僅不會成功，反而會犧牲台灣主權，也會侵害台灣民主。

因為中國要的並不是表面和平，他要的是併吞台灣，消滅中華民國，在此狀況下，我們必須要團結守護，台灣面對中國這個惡鄰居，到底應該要如何因應，我曾經訪問以色列總理納坦雅胡，曾經跟我分享以色列的經驗，他說和平不是單靠一紙協議可以達到，和平也不是靠少數幾個人就可以達成，和平必須要靠國家的獨立自主，並且結盟合作。

我們看這三年來在蔡英文總統的領導之下，台灣不斷地在強化自我防衛能力，國艦製造、國艦國造、國機國造，我們也進行必要的軍事採購，蔡英文總統處理兩岸的態度就是，遇到打壓不屈服，遇到支持也不冒進，撐住臺灣的主權，穩住台灣的局勢得到國際社會肯定，現在的台灣已經是國際社會所公認在印太區域裡面，最穩定、最值得信任的民主夥伴，未來台灣還必須要善用印太戰略下，第一島鏈的關鍵位置，發揮關鍵的力量，阻止共產勢力的擴張，同時協助中國民主化，造福中國人民，求得兩岸永久的和平。

談繁榮。蔡英文總統除了守護台灣的主權，寸土不讓，維護台灣的民主，絕不接受一國兩制之外，也致力於經濟發展、繁榮國家。台灣前三季的經濟成長率已經躍升亞洲四小龍之首，一整年也必然是居於領先的地位，今年民間投資實質成長力，也已經超過預期，已經達到六年來最好的情形，我們會持續跟美國等主要國家簽訂雙邊貿易協定，也會做好準備加入 CPTPP等區域經濟組織，讓企業可以立足台灣，也可以佈局全球。

我們衷心感謝一百多萬的中小企業主，數十年來打造了台灣經濟奇蹟，我們會持續協助中小企業，同時我們也會促進經濟轉型、產業升級創新，朝向精準醫療、精密工業、數位經濟以及綠能產業上面的發展，我們也會支持年輕人的創業，我們不僅僅要獨角獸，我們更要百萬螞蟻雄兵，朝第二次經濟奇蹟來發展。

各位父老鄉親，我們不僅僅要著眼於未來四年，我們更看到長遠國家的未來。2030年台灣可望成為：第一「智慧國家」我們會持續鋪設網際網路的基礎建設，我們也會讓智慧科技更廣泛的引進到金融、教育、醫療、農業、工商各個產業，未來的政府提供的公共服務，民眾不必臨櫃，也就是說會讓台灣整體經濟發展，也可以提高人民生活品質。

第二「雙語國家」，我們會未來持續推動教育雙語化、公文書雙語化，公共服務雙語化的環境，能夠達到讓國家的英語力能夠提昇，國家的競爭力也能夠提升，讓台灣立於不敗之地。

第三個是「永續台灣」，台灣已經首度提出「國家自願檢驗報告」雖然我們不是聯合國的會員國，但我們也響應聯合國永續發展委員會的要求，這表示了台灣善盡地球村的責任，要因應全球氣候變遷，同時也想要達到我們想要永續國家的決心。未來我們會持續自我檢視我們的工作進度跟國際接軌，讓台灣成為一個永續的國家。

各位父老鄉親，這一場選舉明年一月十一號就要投票了，敬請大家一定要去投票，總統副總統敬請支持三號「英德配」贏得大選。立法委員候選人請支持民主進步黨所提名的立委候選人，政黨票請支持民進黨，讓蔡英文總統可以高票當選連任，同時國會可以過半，讓我們大家可以守護台灣的民主，追求和平，同時創造國家的繁榮，一定要去投票，關鍵的一票就在您的手上，千望不要錯估選票神聖的實力，我們能夠有今天這個機會是大家共同努力的結果，謝謝大家，謝謝。

副總統候選人賴清德首場電視政見發表會第二輪申論全文

謝謝主持人，雖然我和張院長目前正代表著不同的政黨競選副總統，但是他在我的心目中就是個暖男。特別是在台南的地震、登革熱等天然災害當中，他伸出援手協助台南市，但是現在跟韓國瑜搭配之後才多久，暖男好像有點變成憤青，好像一把錘子在他手上，看到的都是釘子了。

特別是剛剛有特別提到，我們在國際的空間之所以舉步維艱，完全是因為中國的打壓，沒有批判中國，反而來責備自己的政府，這不應該。第二個，可能張院長沒有特別注意到，剛剛他所提的種種政見，很多現在我們已經在做了，只不過是張院長加碼而已。第三個，比較特別的，今天核四停擺不再推動，同時核一、核二、核三廠如期除役，這是在馬英九總統以及江宜樺院長時候的決定。

我希望，張院長能夠特別留意，其實在這場選舉裡面，人民是希望能夠看到高格調的一場選舉，更何況台灣是一個年輕、勇敢又令人稱羨的民主國家，雖然曾經遭遇許許多多的挑戰，但是越挫越勇。

台灣最美的風景是人，台灣人在這塊土地上也創造了許許多多亮眼的成績。今年瑞士經濟論壇評比國家競爭力，台灣在141個國家中，評比為第12名，我們的經濟穩定度是全球第一名，並且跟美國、德國、還有瑞士並列四大超級創新國。今年的自由之家再度評比台灣為自由的國家，而且我們的分數拿的比美國、法國、義大利還要高。今年也有一家國際性的雜誌，對台灣的醫療、照護產業來做評比，在81個受評比的國家當中，台灣名列第一名。

台灣的健保制度更是頂尖，台灣的半導體產業、製造產業以及紡織業甚至精緻農業，都揚名海內外。全球每六株蝴蝶蘭，就有一株是來自台灣，現在世界盃也好、奧運也好，足球比賽的球衣跟專用球就是台灣製造。

台灣的人很善良，風景很美麗，台灣也有非常多元的風土民情，台灣的交通便利、治安穩定，台灣也有友善安全的旅遊環境。我們看看現在正在日本以及其他國家風行的珍珠奶茶，就可以看得出來，台灣其實也是一個美食王國。

台灣在各個領域的影響力越來越大，世界各國支持台灣國際參與的力道也越來越強，甚至將台灣視為「民主最後防線」。因此，我們一定要好好珍惜這樣的成就。

國際社會這麼重視台灣，但台灣卻因為政黨的國家認同分歧，影響政黨的團結，讓台灣的力量分散，非常非常可惜！當巴拿馬突襲式跟台灣斷交的時候，代表民意的立法院竟然沒有辦法朝野合作，即時通過一個對中國的譴責案，台灣的分歧之大，可見一斑！台灣如果能夠團結，台灣一定可以更加的好。

台灣其實沒有其他的路可以走，台灣一定要團结，如果台灣能夠團結，我相信我們絕對有能力因應中國的併吞，也可以因應國際社會局勢的變化，我們更可以團結好好處理國內所面臨包括：世代正義、貧富差距、人口危機、工業4.0以及氣候變遷所帶來的種種挑戰！

雖然我跟張前院長、余女士出生不同，我們也在不同的環境當中長大，所以我們的想法、作法必然會有一些不同，但是我跟張院長是建國中學畢業、台灣大學畢業；我們也曾經到美國去求學，然後再回到同台灣這塊土地上奮鬥；我們先後擔任行政院院長。他當院長的時候，支持台南市；我當院長的時候也不分黨派支持需要幫助的縣市。

今天我們又三個人同樣站在民主的舞台上面，爭取為國人服務的機會。其實我們彼此之間相同的地方，遠遠大於我們的差異，只不過是我們的溝通太少，彼此了解也太少太少了。

台灣就是我們共同美麗的家園，中華民國已經在台灣新生，台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，未來台灣的前途，就必須交由國家的主人共同決定，難道這不是當前台灣社會真實的情況？難道這個不是台灣社會多數人共同的意見嗎？

因此我希望我們要有共識，「只要台灣贏，就沒有人輸」，反之如果台灣輸了、被併吞了，沒有任何一個政黨、沒有一個人贏。任何一個政黨、任何一個人都應該成就台灣的大局，這是最重要的事情。

但是我們看到當前這個情況，中國併吞台灣的企圖一日比一日增加的時候，國民黨仍然沒有改變過去的策略，仍然沒有看清楚中國併吞台灣，要毀滅中華民國的企圖。我要提醒韓市長跟張院長，當習近平公開講，九二共識就是一個中國的原則，也就是中華人民共和國並沒有表述中華民國空間的時候，他的意思就是要併吞台灣，消滅中華民國，容不得任何一個人、任何一個政黨有一相情願的空間。

我們一定要團結，我們一定要合作，我們才有辦法持續打造台灣的未來。我要跟各位父老鄉親報告，我希望韓市長跟張院長以及國民黨，能夠揚棄傷害台灣主權、侵害台灣民主的一個中國原則、九二共識以及所謂的和平協議，應該要跟台灣人民站在一起，和民進黨合作，共同完成六項使命。第一項使命就是，捍衛國家主權，第二是維護台灣民主自由人權的生活方式，第三個是維護台灣人民決定自己國家前途的機會，第四個是攜手合作、發展經濟、建設國家、造福國人，第五是共同穩定兩岸的局勢，第六個是共同維持亞太區域的安全。

如果有任何的政黨或者是個人，仍然執迷不悟的話，我要敬請國家的主人，能夠運用民主的力量，利用一次又一次的選舉，一張又一張的選票，把一個中國原則的雜念把它打掉，讓守護台灣主權，維護台灣民主的民意，淬煉成團結國家的意識，這樣台灣有辦法團結，台灣才有可能壯大。

各位敬愛的父老鄉親，明年一月十一號關係了整個台灣的未來，我要敬請大家一定要出來投票，總統副總統一定要支持英德配贏得大選，立法委員能夠支持民進黨所提名的候選人，不分區選票能夠支持捍衛台灣主權、維護民主，登記第十四號的民主進步黨，讓蔡英文能夠連任，讓民進黨可以過半，讓我們更有力量，捍衛台灣的主權，維護台灣的民主，大家團結一起打拚，謝謝大家，謝謝。

副總統候選人賴清德首場電視政見發表會第三輪申論全文

當然，韓國瑜市長或是張院長，做為在野黨要競選總統，當然可以對執政黨提出批判。但是我之所以稱呼過去的暖男張善政院長為憤青，倒不是因為他對施政提出批判，而是批判的議題，已經把蔡英文總統的未婚以及蘇貞昌院長的健康，作為批判議題的時候，在社會上來看，已經超過了在野黨或是反對黨的界線，已經到達憤青這樣的地步。

我當然有聽過韓國瑜市長講，說他反對一國兩制，如果中國要消滅中華民國的話，要「Over My Dead Body」。但是他要跟國人講，為什麼要進香港的中聯辦？會不會愛之，適足以害之？

我再強調一次，習近平已經公開講得很清楚，九二共識就是一個中國原則，也就是指中華人民共和國，並沒有表述中華民國的空間，在這種狀況之下，仍然堅持九二共識，不是走到人家的陷阱當中嗎？這會不會就是我剛才提到的，愛中華民國，適足以害中華民國？。



我當然也知道，不管是韓市長或張院長或是中國國民黨的朋友，對中國大陸有難以割捨的情感，甚至會有一些人認為自己的原鄉在中國大陸，這些是文化認同，都應該獲得尊重。但是，文化認同不可以跟國家認同混淆，美國跟英國的關係就是最好的例證。

過去三年，在蔡英文總統的領導之下，我們除了提出種種的政策，發展經濟、建設國家、造福國人以外，也推動年金改革、轉型正義以及經濟轉型，還有推動綠能產業。今天如果我們不勇敢地面對年金的問題、勇敢來進行改革的話，那麼我們的下一代就必須要承擔年金破產的代價；今天如果我們不去推動轉型正義的話，台灣的民主就沒有辦法持續深化，台灣也無從團結。

如果我們不推動經濟轉型的話，台灣怎麼會有未來？年輕人怎麼會有機會？如果我們不去推動綠能產業的話，那我們如何因應全球的氣候變遷，善盡地球村的責任呢？

過去三年來，蔡英文總統的領導之下，我們是政策一件一件推動，在我的任內也率領我的內閣提出了「安居樂業」、「生生不息」以及「均衡台灣」的三大施政方向。

安居的首要之務就是治安，反毒是第一要務。我們統合六大單位，「檢、警、調、憲、海關、海巡」協同作戰，阻絕毒品於境外，同時往上溯源，也照顧到社區，讓民眾有感。另外我們也推動社會安全網，有別於以往事件發生之後再來做善後，我們是以整合做策略，以家庭為單位，預防為優先，同時設單一窗口，來解決婦幼受暴力侵害的問題。

另外我們也推動都更三法，要解決台灣超過三十年的屋齡有數百萬之多，這種居住安全的問題。在於樂業方面，就是經濟發展，我剛剛有跟大家報告，我們用加薪、減稅、鬆綁法令，同時解決土地、水電、人力、人才種種的問題，投資也提出歡迎台商回台投資方案，讓台灣可以鳳還巢，讓台灣可以增進投資、創造就業機會，帶動台灣的繁榮。

另外在生生不息方面，剛剛張院長講得沒有錯，台灣的少子化問題越來越嚴重，蔡英文總統也認為是一個的國安危機。因此在我的任內，我們已經推動擴大公共化建置，以及引進準公共化機制，同時擴大零到六歲的補助，並不是如張院長所講的，為什麼之前不做，而現在才做。我們零到六歲的擴大補助，已經是每人每月兩千五百塊錢。蔡英文總統也提到，如果她競選連任，未來要增加到每人每月五千塊錢，來降低年輕夫婦的負擔，讓他們敢生、願意生，讓國家跟他們一起養。

另外，老人也的確是一個問題。在去年，我們的六十五歲以上的長輩，已經達到人口的百分之十四，台灣的人口老化一定要來解決。因此，在蔡英文總統上任之後，就推動長照2.0；長照2.0的成效，目前在社區裡面已經看得到、用得到、也找得到。如果蔡英文連任成功，未來會加強居家式的長照服務，同時會在每一個行政區，建置一個平價的住宅機構的長照服務，這些都是契合未來國家的需要。

剛剛張院長講的，如果用保險制的話，恐怕要先問問台灣的人民，願不願意接受長照稅？人民願意接受長照稅的話，那這個制度才有辦法實施的空間。

在均衡台灣方面，過去在蔡英文總統領導之下，我們也縮減城鄉的差距，到每一個縣市去解決各種問題。另外，我們也推動地方創生計畫，要解決偏鄉地區人口越來越少的問題，我們希望人口往都市集中的問題能夠改善。最近蔡英文總統在高雄更是召開記者會，「大南方大發展」的計劃，就是要以群聚的產業園區為核心，同時用交通連結國際，用行銷來撐農業，並且用觀光帶動區域發展。

我相信這個「大南方大發展」計劃推動之後，一定有助於解決台灣南北的差距，以及能夠促成區域的平衡發展，也可以解決北漂的種種問題。

各位父老鄉親，在1996年台灣爆發飛彈危機的時候，我當時有感於台灣的安危，因此毅然決然追隨民主前輩的腳步，棄醫從政，共同守護台灣。一路走來，追求台灣自主、人民幸福的目標永遠都沒有改變，不管是我擔任國大代表，參與修憲、凍省、廢國大、凍結憲法本文、增修憲法條文，然後讓臺灣進入新的共和；又或者是擔任立法委員，追隨蔡同榮委員的腳步，去推動公民投票，落實主權在民；又或者是率領黨團推動台灣本土化教育，提案建立勞工退休金制度，以及修訂健保法、新訂特赦條款，照顧弱勢的民眾。

我們也修改地方選舉辦法，讓縣市得以合併，讓區域得以均衡發展。在我擔任市長的時候，也秉持民進黨清廉、勤政、愛鄉土的精神，以「呷飯皇帝大」為施政核心，目前台南市也逐漸的在進步當中。未來我如果有機會的話，我一定會用我過去立法跟行政經驗，來輔助蔡英文總統推動國政。

因此明年1月11號這場選舉，攸關台灣的未來，我們應該要支持有經驗的人選，同時也應該要支持有理念、堅定帶領台灣的蔡英文總統。讓蔡英文總統能夠高票當選，讓民進黨可以過半，讓台灣能夠持續發展，讓整個建設能夠推動進行，弱勢的民眾也可以因此得到照顧。因此在這裡敬請國人鼎力支持，這場選舉非常重要，拜託大家敬請支持民主進步黨，謝謝。

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