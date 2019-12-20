政見會／賴清德酸張善政「暖男變憤青」：不批判大陸反責備自己政府

記者蔣婕妤／台北報導

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德初登場就展現自信，首輪政見發表幾乎完全沒低頭看稿。賴清德第二輪政見會開頭先提到台灣人很善良，他接著酸張善政是「暖男變憤青」，面對中國大陸的打壓，沒有批判中國大陸反而責備自己。





▲2020副總統候選人電視政見會，賴清德。（圖／中選會提供）

相較於張善政初上場顯得有些緊張、頻頻低頭看稿。賴清德初登台大方展現自信，首輪政見發表就堅持「不低頭」、沒看稿。賴清德首輪政見發表著重兩大重點，分別是主權議題以及經濟議題，替蔡英文把上次政見會沒談完的政見完整補充。

針對主權議題，賴清德回應指出，中華民國在台灣新生了，台灣是主權獨立國家，它的名字叫中華民國，這很清楚。他接著表示，上週美麗島四十周年剛過，台灣如今擁有像呼吸一樣自然的自由與民主，但這一切都是許多前人犧牲而得來的。他批評，面對中國大陸的威脅，國民黨依然選擇九二共識，但是中國大陸政府今年已經清楚說明，一國兩制中並沒有一中各表的空間，中華民國根本不存在，從香港經驗就可以看出來，導向一國兩制的九二共識根本不可能。

賴清德在第二輪政見發表會首先提到，自己雖然和張善政是不同的政黨，不過在自己心中，對方其實是一個暖男。不過，賴清德接著酸，不知道為什麼才剛和韓國瑜搭檔，就變得不一樣了，「暖男變成憤青」，任何事情在他眼裡都變成釘子。他回應張善政的質疑，台灣的國際空間之所以舉步維艱，完全是因為中國大陸的打壓，不過國民黨沒有批評中國大陸，反而是責備起台灣自己的政府。