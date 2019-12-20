政見會／首輪脫稿籲擱置反滲透法　余湘轟民進黨：完全執政完全不負責

記者陳家祥／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。親民黨副總統候選人余湘首輪發言時，稱自己忍不住要脫稿演出，要求執政黨擱置反滲透法，接著第二輪發言時，再度強調，政黨絞盡腦資只想衝高民調、獨自享受權力的滋味，這樣的政黨取得政權後，然後呢？「促進轉型正義委員會、不當黨產處理委員會、反滲透法，這種不周全、不成熟，不遵守司法甚至很拗口的法案」，完全執政卻不負責的法案，完全執政完全不負責。

▲2020副總統候選人電視政見會，余湘。（圖／中選會提供）

余湘首輪發言時表示，兩黨毫無節制、鋪天蓋地的去打擊毀滅對手，為了贏得勝選不擇手段，無所不用其極的行為，讓人民害怕，「他們怎麼敢將這些醜陋的選戰手法，赤裸裸呈現？」她表示，忍不住要拖稿演出，請執政黨擱置反滲透法，沒有準備周全、撕裂人民情感的法案，我們堅定的要求執政黨把反滲透法暫時擱置，「不是請求執政黨，是以人民的聲音要求執政黨」。

接著第二輪時，余湘先引用過去葡萄牙人航經台灣時，驚嘆一聲「Formosa」，讓台灣重此有了美麗之島的稱號，「想想看，我們有多長一段時間沒有這樣稱呼我們的國家？」

余湘問到，台灣政黨政治到底發生什麼事？政黨政治在民主過程中哪個環節發生問題？是意識形態撕裂我們情感還是政黨私慾扭曲民主價值？為什麼溫良恭儉讓會被政客糟蹋如此不堪？

余湘說，此刻，歐盟正在思索地球的未來，正在關心人類下個階段；當歐盟正在思考環保意識，歐洲試著把世界責任扛在肩膀上，我們的政黨在想什麼？只能受困於統獨意識形態？選舉對我們而言不是民主活動，而是一個充滿負面的產業。

「政黨絞盡腦汁只想衝高民調、獨自享受權力的滋味，這樣的政黨取得政權後，然後呢？」余湘細數民進黨上任後成立的促進轉型正義委員會、不當黨產處理委員會，預計年底強行通過反滲透法，「這種不周全、不成熟、不遵守司法甚至很拗口的法案，一個一個冒出來，就是期待的正義嗎？」完全執政卻不負責的法案，完全執政完全不負責。

余湘說，藍綠對立遮蔽我們視野數十年，每一個政黨提出政策的初心都是良善的，但只要統獨話題一出現，再好的政策都被扭曲，不再對話也不想再理解不同觀點，再進步的政策智慧的話與都聽不下去。