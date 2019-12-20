政見會／張善政：民進黨用無知的數位創業政策　把年輕人趕到海外

記者黃巈禾／台北報導

國民黨副總統候選人張善政20日在副總統政見會第一輪發言中提到，「口口聲聲說愛台灣的民進黨政府，正在用無知的數位創業政策，把年輕人一個一個趕到海外去！」因此，韓國瑜與他提出「十大數位行動計畫」，為國家奠定未來數位網路時代的基礎。

▲張善政。（圖／中選會提供）

張善政認為，數位新科技的機會，是全球的、目前看不到盡頭的，是台灣經濟轉型與人民生活品質提升的關鍵。而政府有責任幫助產業與年輕人，掌握這千載難逢的機會，但是很遺憾的，在現在蔡政府裡，完全感覺不到這樣蓄勢待發的氣氛。

張善政指出，非常重要的區塊鏈與數位金融，金管會因應大家期待所設計一套STO (證劵型代幣發行)規範讓外界失望，這套規範在網路上受到相當負面的批評，而規範發佈快半年，申請成立發行STO的新創公司數字掛零，台灣的新創STO公司，幾乎捨台灣而去海外募資，「口口聲聲說愛台灣的民進黨政府，正在用無知的數位創業政策，把年輕人一個一個趕到海外去！」

張善政提到，韓國瑜與他提出「十大數位行動計畫」，這計畫可說是與當年蔣經國的十大建設前後呼應，當年十大建設奠定國家實體建設的基礎，今天數位行動計畫會為國家奠定未來數位網路時代的基礎。

張善政進一步指出，「十大數位行動計畫」涵蓋，調整政府組織與法規、佈建普及而先進的數位基礎建設、全面推廣數位教育、結合數位科技、發展以智慧科技為基礎的新一代智慧城鄉、加速智慧製造普及化、加速推動智慧農村與精準農業、推動大健康產業、發展新一代的智慧交通、創造「數位與智慧服務」的新行業。

張善政強調，未來韓國瑜政府只會運用數位科技幫人民創造更好的生活，也會落實12月13日簽署的「反數位威權宣言」；而他有產官學界歷練和工程、科技背景，希望能用自己的專長為國家及下一代盡一份心力，懇請所有選民，讓韓國瑜和張善政有機會與大家一起打造數位強國、實現數位平權、防範數位極權。

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