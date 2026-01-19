　
學測數B「公益彩券、福袋中獎率」入題　教師：情境多元難易適中

▲▼前國北教大校長張新仁（圖右）將擔任大考中心主任。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心審題教師指出，今年學測數B難易適中。（圖／記者許敏溶攝）

生活中心／台北報導

學測今天第1節考數B，公益彩券投注金額、福袋中獎機率、飲料甜度稀釋等入題，審題教師認為，題目與數A有區隔，觀念正確計算就不會太難。

115學年學科能力測驗第3天考試，第1節考數學B，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市高中數學科教師群解析試題。

根據《中央社》報導，數B取材多元，例如公益彩券投注金額、領海基線、福袋中獎機率、飲料甜度稀釋等；審題教師認為，試題文字簡潔、題意明確，只要觀念正確，計算就不會繁複，試題設計循序漸進，具引導效果，整體難易適中。

審題教師舉例，第4題模擬船隻沿不同緯度航行、第11題以不同立燈燈罩評量可能的圓錐截痕、第17題以單點透視法將空間中的點繪製在畫布上，這些都是數B獨有的內容；第15題將內容表格化，評量考生能否正確擷取資訊，並轉換成數學式和解決問題的能力。

建國中學教師郭仲祐表示，約半數試題結合情境化敘述來包裝，評量學生能否用數學概念解決生活問題；題目文字量適中，敘述簡單明確，每個大題大致有照難易度排列；有1/4是數B專屬試題，比去年略增，也和數A有所區別。

陽明高中教師蘇順聖指出，以前數B會有一些基本題和課本相似，今年不少基本題都有改寫，測驗考生是否掌握核心概念，只要觀念正確，計算都不會太難，似懂非懂的學生，作答時就會花比較多時間；今年也有數B特有試題，和數A區隔，修數A來跨考數B的學生可能比較不熟悉，對修數B學生較有利。

01/17 全台詐欺最新數據

