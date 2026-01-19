　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6歲小沂光復堰塞湖潰堤受困1天　幸運獲救現身向屏東勇消致敬

▲屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮。（圖／消防局提供）

▲屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮。（圖／消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮，縣長周春米親自頒獎致敬消防、義消及防救團體。其中，曾於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害中受困逾一天、獲屏東消防成功救出的6歲小女孩「小沂」親自到場致謝，成為全場最感人的焦點。周縣長並肯定消防科技化救災成效，火災與急救存活率雙雙創下新高。

▲屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮。（圖／消防局提供）

▲屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮。（圖／消防局提供）

其中周縣長特別感謝台灣能美防災股份有限公司熱心捐贈2,000顆住宅用火災警報器，提供本縣偏鄉地區及一般住宅住戶，並優先供獨居老人、低收入戶及身心障礙者等族群安裝使用，有效提升居家防火安全，使本縣去(114)年1至12月火災次數，對比前(113)年同期共減少584件，大幅減少約38.7%。

▲屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮。（圖／消防局提供）

她表示，消防局於前(113)年12月成立高級救護隊後，與轄區分隊合作，雙軌出勤，全面提升本縣整體到院前緊急救護服務品質，更有效的提升到院前患者存活率。去(114)年1月至11月OHCA急救存活率，已較前(113)年同期之23.9％提升到29.7％，健康出院的人數也從前(113)年同期12人提升至24人，急救成功率及健康出院人數雙雙突破消防局成立以來統計之歷史新高。

且在縣府大力支持下，消防局持續強化消防科技化救災用無人載具、救災機器人及救災指揮平台車等裝備，目前已有無人機28台、救災機器人12台及5台救災指揮平台車。114年採購各式消防救災車輛共14輛，總預算超過1.6億元，後也積極購置各式搶救裝備器材，總預算超過2億元，讓第一線消防人員於救災時安全無虞。

去(114)年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，造成光復鄉嚴重災情，縣府秉持「救災不分縣市」，發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，在第一時間接獲花蓮縣請求支援後，消防局特搜大隊隨即集結馳援，成功救出64名受困民眾，其中最令人振奮的消息，莫過於成功救出受困超過一天的6歲小女孩，而小女孩本人當日也特地親自到場再次感謝消防局救難人員的辛勞，場面溫馨感人。

縣長勉勵在場人員，在消防救災救難的領域上，能夠不斷地繼續努力向上提昇，透過專業的訓練，確保救災救護的安全，同時有效率完成各項救援任務，讓屏東鄉親能夠擁有一個『零災害、安全無虞』的美好生活。最後並向在場人員拜個早年，祝大家新年快樂、事事如意，期盼人人無災無害過個平安年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交
快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

整車失聯移工！違規拒檢欲衝撞　警強勢破窗逮1人3落跑

6歲小沂光復堰塞湖潰堤受困1天　幸運獲救現身向屏東勇消致敬

合夥變仇人！投資300萬元下落不明　北市男持斧砍友遭收押禁見

宜蘭西瓜田藏市價500萬紅檜！山老鼠黑吃黑毆同夥　18人被起訴

金門海域防線再強化　第十二巡防區主任簡日成履新

噁阿伯公廁猥褻2女童！給千元「封口費」　態度惡劣判2年半

台北分署成功轉介酒駕受罰者戒癮首例　盼走出惡性循環不再犯

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

整車失聯移工！違規拒檢欲衝撞　警強勢破窗逮1人3落跑

6歲小沂光復堰塞湖潰堤受困1天　幸運獲救現身向屏東勇消致敬

合夥變仇人！投資300萬元下落不明　北市男持斧砍友遭收押禁見

宜蘭西瓜田藏市價500萬紅檜！山老鼠黑吃黑毆同夥　18人被起訴

金門海域防線再強化　第十二巡防區主任簡日成履新

噁阿伯公廁猥褻2女童！給千元「封口費」　態度惡劣判2年半

台北分署成功轉介酒駕受罰者戒癮首例　盼走出惡性循環不再犯

一堆人說「台灣投資美國5000億」　中經院院長1圖解釋：只有2500

油漆師傅摔下梯子右手骨折變形！醫師「軟硬兼施」讓他重返職場

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

曾約同年退休辦桌！胡金龍談陳鏞基引退：未一起奪冠很可惜

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

RAIN用肌肉拿捏粉絲

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

24歲國軍魂斷回營路　女騎士貪快鬼切害命

蘆洲雙屍「最後身影曝」！妻頭部重擊凹陷死狀慘

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

獨／抹黑女藝人「用美色勾引人夫」　醋女下場曝

蘆洲老夫婦雙亡　房東姪兒曾聽「吵架、女性喘息聲」

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

更多熱門

相關新聞

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀成重大死傷，罹難者家屬組成義務律師團，近日對相關人員提出刑事告訴。對此，花蓮縣政府今（晚）間重申，本案已進入司法調查階段，縣府將全力配合，並呼籲外界勿輕信或轉傳錯誤訊息，同時向罹難者與失蹤者表達最深切哀悼。

消防隊籲火災住警器每層樓都裝、每10年換新機

消防隊籲火災住警器每層樓都裝、每10年換新機

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

花蓮縣爭取逾8億　投入災後水利重建

花蓮縣爭取逾8億　投入災後水利重建

馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

關鍵字：

屏東消防馬太鞍溪救災科技急救存活率火災警報器

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面