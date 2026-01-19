6歲小沂光復堰塞湖潰堤受困1天　幸運獲救現身向屏東勇消致敬

▲屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮。（圖／消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮，縣長周春米親自頒獎致敬消防、義消及防救團體。其中，曾於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害中受困逾一天、獲屏東消防成功救出的6歲小女孩「小沂」親自到場致謝，成為全場最感人的焦點。周縣長並肯定消防科技化救災成效，火災與急救存活率雙雙創下新高。

其中周縣長特別感謝台灣能美防災股份有限公司熱心捐贈2,000顆住宅用火災警報器，提供本縣偏鄉地區及一般住宅住戶，並優先供獨居老人、低收入戶及身心障礙者等族群安裝使用，有效提升居家防火安全，使本縣去(114)年1至12月火災次數，對比前(113)年同期共減少584件，大幅減少約38.7%。

她表示，消防局於前(113)年12月成立高級救護隊後，與轄區分隊合作，雙軌出勤，全面提升本縣整體到院前緊急救護服務品質，更有效的提升到院前患者存活率。去(114)年1月至11月OHCA急救存活率，已較前(113)年同期之23.9％提升到29.7％，健康出院的人數也從前(113)年同期12人提升至24人，急救成功率及健康出院人數雙雙突破消防局成立以來統計之歷史新高。

且在縣府大力支持下，消防局持續強化消防科技化救災用無人載具、救災機器人及救災指揮平台車等裝備，目前已有無人機28台、救災機器人12台及5台救災指揮平台車。114年採購各式消防救災車輛共14輛，總預算超過1.6億元，後也積極購置各式搶救裝備器材，總預算超過2億元，讓第一線消防人員於救災時安全無虞。

去(114)年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，造成光復鄉嚴重災情，縣府秉持「救災不分縣市」，發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，在第一時間接獲花蓮縣請求支援後，消防局特搜大隊隨即集結馳援，成功救出64名受困民眾，其中最令人振奮的消息，莫過於成功救出受困超過一天的6歲小女孩，而小女孩本人當日也特地親自到場再次感謝消防局救難人員的辛勞，場面溫馨感人。

縣長勉勵在場人員，在消防救災救難的領域上，能夠不斷地繼續努力向上提昇，透過專業的訓練，確保救災救護的安全，同時有效率完成各項救援任務，讓屏東鄉親能夠擁有一個『零災害、安全無虞』的美好生活。最後並向在場人員拜個早年，祝大家新年快樂、事事如意，期盼人人無災無害過個平安年。