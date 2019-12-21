▲李翁月娥「設小綠人」端政績！（圖／翻攝自李翁月娥-把愛傳出去-阿娥媽咪粉專）

記者劉維榛／綜合報導

選戰倒數21天，新北市第3選區（三重區）立委候選人花招百出，2號李翁月娥傳來好消息，替三重選民增設號誌燈；4號李旻蔚受新北白沙屯媽加持，跟隨8人大轎遶境三重祈福；6號余天則親臨三重溪尾市場掃街拜票。

今（21）日，李翁月娥在臉書透露，接獲市民求助，頂崁街203巷十字路口常發生車禍，但多次向相關單位反應，卻遲遲未獲得改善。李翁月娥直言，「我想這是市府應該要做的，有任何困難也必須克服，而不是反應很多次都沒有下文」，所幸在她的監督下，「交通局也承諾一個月內完成紅綠燈，讓這六個出入口的十字路口能有一個安全的行駛空間，感謝大家辛苦了」，盼增設小綠人號誌，讓民眾通行更安全。

▲李旻蔚受「白沙屯媽祖」感應加持！（圖／翻攝自三重埔ㄟ女兒 李旻蔚臉書）

「三重埔ㄟ女兒」李旻蔚也在臉書分享動態，她一早跟著新北白沙屯媽祖會腳步，「遶境三重祈福，三重西區五里，徒步走了兩小時，行經田心、田安、三民、田中里，扛轎感受到媽祖帝的微幅擺動，在三民里突然碰到鑽八人大轎的轎底，祈求讓旻蔚第一高票當選為民服務。」

▲余天拚連任！（圖／翻攝自余天 Yu Tian臉書）

余天則一早現身三重溪尾市場掃街拜票，直播1個多小時中，能感受到選民的熱情，紛紛撲上前拍照留念，再次展現高人氣。

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