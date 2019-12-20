政見會／張善政秀手板提十大數位行動計畫　批蔡英文利用網紅、操弄網軍

記者楊蕓／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。國民黨副總統候選人張善政在第一輪發言時，列出「十大數位行動計畫」，批評蔡英文政府利用網紅、利用網路散播假消息、操弄網軍打擊異己，他承諾，未來韓國瑜政府只會運用數位科技創造更好生活，也會落實反數位威權宣言。

張善政在第一輪發言時，似乎有些緊張，不時低下頭看稿，一開始他先說明自己參選的動機，也挑動「蔡賴」初選心結，接著拿出手板，提出「十大數位行動計畫」，也特別謝謝蔡英文於12月初說要成立數位發展部會，等同為他們的政策背書。

▼2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）

張善政話鋒一轉強調，充分保障數位人權是執政者當務之急，痛批蔡政府利用網紅、利用網路散播假消息、操弄網軍打擊異己，他承諾，未來韓國瑜政府只會運用數位科技創造更好生活，也會落實先前簽署的「反數位威權宣言。」

張善政最後表示，他想請教賴清德兩個問題，藍綠聚焦在兩岸關係，前陣子前AIT主席說兩岸越來越疏遠，「賴市長曾提過自己是台獨務實工作者，我想知道，將來您怎樣跟號稱要維持現狀的蔡總統搭配？」

▲張善政。（圖／記者李毓康攝）

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