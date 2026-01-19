　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂了

▲手口足症,腸病毒。（圖／施勝桓醫師提供）

▲腸病毒常見身體出現水泡。（資料圖，非當事人／施勝桓醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一所小學爆發腸病毒群聚，造成4班級11名學童陸續確診，並擴及3名學生家屬，至少14人染疫。令受害家長不滿的是，指標個案家長身為醫護不僅隱瞞病情，還防疫衛生觀念不足，竟說「這沒什麼，不知道為什麼要反應這麼大」；此外，該家長作風強勢，有任何不滿就投訴，讓老師壓力超大，7名教師、導師陸續離職。

高雄市衛生局13、14日陸續接獲鼓山區某所國小通報腸病毒疫情，根據疫調顯示，該校某班級女童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過女童家長卻隱瞞病情，照常送小孩到校考期末考，坐在女童座位九宮格同學幾乎都被傳染腸病毒，而該校還有社團課、英語課程跑班制，造成各班級交叉感染，截至15日，累計4個班級（5年級2班、3年級1班、2年級1班）共11名學童染疫，另又傳染給3名學童家屬，至少14人確診腸病毒。

▲▼國軍高雄總醫院。（圖／記者吳世龍攝）

▲女童家長被封為「醫界驚世夫妻」，任職於軍醫院。（圖／記者吳世龍攝）

事情爆發後，受害家長大感不滿，起底女童家長身為軍醫院骨科醫師、護理長，卻沒有任何防疫衛生觀念，令人憤怒的是，女童家長受訪時輕描淡寫，辯稱女兒沒有發燒、起小紅泡，還說是女兒自己想到學校，私底下卻對朋友說：「根本沒什麼」、「醫生說我們不一定要強制在家」、「不知道為什麼其他家長要反應這麼大」，受害家長痛批，「根本是別人的囝死袂了！」

受害家長也爆料，女童家長作風強勢，上學期才剛開學2個月，新任導師就受不了那對「驚世夫妻」而離職，導致班上空窗一段時間。「驚世夫妻」重視在校成績，只要小孩平時作業被扣分，就會跟老師爭執，嚴重影響老師的教學方式。

受害家長也譴責，女童家長會不斷地投訴老師，要求老師立即回覆他們的需求，若未及時回覆，還會用尖銳的言詞應對，動不動就威脅、說要提告，造成老師極大心理壓力，校內7名老師接連離職。

衛生局防疫人員於1月15日致電該名學童家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，衛生局將依《傳染病防治法》第43條裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交
快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

學測數B「公益彩券、福袋中獎率」入題　教師：情境多元難易適中

醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂了

不是哲學系！大學讀「1科系」超後悔　一票人怨：薪低工時長

點名大咖YTR「以為早破百萬訂閱」　奎丁、黑羽都上榜！釣出藍勾勾

快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐

做報告抓到「男友是劈腿慣犯」　故事神扯！網噴：老天看不下去了

國道單月4件A1追撞事故　高公局籲落實防禦駕駛

學測第2天違規222件　未帶證件占105件最多

30歲存款不到10萬「是不是沒救了？」　過來人吐實話：比這要幹嘛

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

學測數B「公益彩券、福袋中獎率」入題　教師：情境多元難易適中

醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂了

不是哲學系！大學讀「1科系」超後悔　一票人怨：薪低工時長

點名大咖YTR「以為早破百萬訂閱」　奎丁、黑羽都上榜！釣出藍勾勾

快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐

做報告抓到「男友是劈腿慣犯」　故事神扯！網噴：老天看不下去了

國道單月4件A1追撞事故　高公局籲落實防禦駕駛

學測第2天違規222件　未帶證件占105件最多

30歲存款不到10萬「是不是沒救了？」　過來人吐實話：比這要幹嘛

一堆人說「台灣投資美國5000億」　中經院院長1圖解釋：只有2500

油漆師傅摔下梯子右手骨折變形！醫師「軟硬兼施」讓他重返職場

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

曾約同年退休辦桌！胡金龍談陳鏞基引退：未一起奪冠很可惜

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

生活熱門新聞

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

快訊／07：48規模4.3地震　最大震度3級

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

更多熱門

相關新聞

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

回應民調「領先賴瑞隆6.3個百分點」　柯志恩：中間選民是決勝關鍵

根據《ETtoday民調雲》最新高雄民調，在藍綠對決的情境下，國民黨的柯志恩支持度以44.0%領先民進黨賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，中間選民（不支持任何政黨）部分，柯志恩支持度則以37.5%領先賴瑞隆的23.2%。對此，柯志恩表示，這份民調是初選後第一次公開的民調，它的數字更具有參考指標的作用，誰能夠贏得中間選民認同，這是決勝關鍵，「民調我們尊重、操考，未來還是根據自己的步伐，做出最好的選戰策略」。

酒精根本殺不死！醫示警「1病毒」門診迎高峰

酒精根本殺不死！醫示警「1病毒」門診迎高峰

高雄大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

高雄大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

六合夜市燒烤攤車燒成廢鐵　老闆心碎：營運不到一個月

六合夜市燒烤攤車燒成廢鐵　老闆心碎：營運不到一個月

關鍵字：

腸病毒高雄雙語小學群聚感染家長

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面