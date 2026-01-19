醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂了

▲腸病毒常見身體出現水泡。（資料圖，非當事人／施勝桓醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一所小學爆發腸病毒群聚，造成4班級11名學童陸續確診，並擴及3名學生家屬，至少14人染疫。令受害家長不滿的是，指標個案家長身為醫護不僅隱瞞病情，還防疫衛生觀念不足，竟說「這沒什麼，不知道為什麼要反應這麼大」；此外，該家長作風強勢，有任何不滿就投訴，讓老師壓力超大，7名教師、導師陸續離職。

高雄市衛生局13、14日陸續接獲鼓山區某所國小通報腸病毒疫情，根據疫調顯示，該校某班級女童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

不過女童家長卻隱瞞病情，照常送小孩到校考期末考，坐在女童座位九宮格同學幾乎都被傳染腸病毒，而該校還有社團課、英語課程跑班制，造成各班級交叉感染，截至15日，累計4個班級（5年級2班、3年級1班、2年級1班）共11名學童染疫，另又傳染給3名學童家屬，至少14人確診腸病毒。

事情爆發後，受害家長大感不滿，起底女童家長身為軍醫院骨科醫師、護理長，卻沒有任何防疫衛生觀念，令人憤怒的是，女童家長受訪時輕描淡寫，辯稱女兒沒有發燒、起小紅泡，還說是女兒自己想到學校，私底下卻對朋友說：「根本沒什麼」、「醫生說我們不一定要強制在家」、「不知道為什麼其他家長要反應這麼大」，受害家長痛批，「根本是別人的囝死袂了！」

受害家長也爆料，女童家長作風強勢，上學期才剛開學2個月，新任導師就受不了那對「驚世夫妻」而離職，導致班上空窗一段時間。「驚世夫妻」重視在校成績，只要小孩平時作業被扣分，就會跟老師爭執，嚴重影響老師的教學方式。

受害家長也譴責，女童家長會不斷地投訴老師，要求老師立即回覆他們的需求，若未及時回覆，還會用尖銳的言詞應對，動不動就威脅、說要提告，造成老師極大心理壓力，校內7名老師接連離職。

衛生局防疫人員於1月15日致電該名學童家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，衛生局將依《傳染病防治法》第43條裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。