為林淑芬站台　蘇貞昌喊3張票「1314顧台灣」

▲林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會」，蘇貞昌到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）立委候選人林淑芬21日上午於三重舉辦「三重東區後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌現身力挺，喊出「1314一生一世顧台灣」的口號，呼籲選民立委投1號林淑芬、總統投3號蔡英文、政黨票則要投14號民進黨。

林淑芬力拚連任，21日上午舉辦「三重東區後援會成立大會」，邀請包括蘇貞昌、民進黨副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰、民進黨新北市黨部主委余天、民進黨台北市議員王世堅及無黨籍立委台北市議員林亮君等人站台力挺，歌手出身的余天更當場於台上獻唱，獲得支持者一片掌聲。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林銘翰攝）



蘇貞昌表示，自己從擔任台北縣長時就認識林淑芬，當時林淑芬還只是個菜鳥議員，如今已經是國會裡的資深立委，大讚林淑芬不管是國會問政還是爭取地方建設都非常堅持。

蘇貞昌也指出，林淑芬為地方爭取前瞻預算補助捷運環狀線北環線，於三重增設四個捷運；在五股則爭取堤防加高，全額由中央負擔11億，解決五股淹水問題，也讓垃圾山問題得以解決；在蘆洲的地方大小事更是完全不忽視。

蘇貞昌說，國民黨一直批評民進黨政府撒錢，又或者不斷駁斥蔡政府不會做事，但自從自己接任行政院長後將非洲豬瘟阻絕境外，滿嘴吃豬肉還敢罵人，這叫做「口是心非」新註解，要選民繼續支持蔡總統連任，並列舉出幼兒、計程車、大卡車等補助與減稅政績。

蘇貞昌呼籲選民支持會做事的政府與好的立委，這次選舉總共有三張選票，要選民立委投1號林淑芬、總統投3號蔡英文、政黨票則要投14號民進黨，讓大家「1314一生一世顧台灣」。

▲民進黨副總統候選人賴清德。（圖／記者林銘翰攝）



賴清德則表示，2008年民進黨最困難的選舉，民進黨當選的區域立委只有13席，而其中1席就是林淑芬。他說，自己所認識的林淑芬認真打拚、專業且有理想性，25歲當選縣議員、32歲就進入立法院，比自己都還早。

賴清德也細數林淑芬多項政績，包括在國會制定《生產事故救濟辦法》、推動修正《幼兒教育及照顧法》、要求政府釋放閒置的空間，並擴大公立幼兒園服務，呼籲大家要集中選票、一定要票票入軌，「不能因為民調領先，就覺得沒有關係」。

▼林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會」，賴清德到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）







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