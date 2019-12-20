政見會／余湘左右開砲！轟綠「改革都像是整肅對手」　酸藍「不用再提了」

記者陳家祥／台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日晚間登場。親民黨副總統候選人余湘首輪發言就砲打藍綠，直言兩大政黨一定會想辦法忽略親民黨，「因為我們的聲音精準傳達人民的訊息」。她表示，過度執著於選舉帶來的意識形態，讓主要政黨遠離人民，「我們的執政黨，4年來對民間疾苦不聞不問、掠奪資源，所有改革都像是整肅敵對政黨或是修理反對他的人民」；至於國民黨，余說，「最大在野黨就不用再提了」。

作為政治素人的余湘，首輪發言先禮後兵，強調自己和兩位行政院長同台，能站在這裡，像個學生一樣站在兩位值得尊敬的老師面前，興奮又惶恐。她表示，有很多帶著情緒的話想說，心情很沉重，「我的思緒堅定激動，我應該心平氣和負責任謹慎地向各位報告，但是我口拙，我必須看著講稿說話」。

余湘說，站在這裡是個偶然，也是生命中的意外，謝謝宋主席給她這個機會，大膽邀請她擔任副手。余湘回憶，很榮幸跟主席見面時，聆聽他熱切地陳述未來藍圖，「當主席談到台灣面臨危機，他是真心誠意站在台灣人民位子上思考，我看見主席眼神在發亮，我看見他把服務人民當人生職志」。

「原本要去勸退主席的我，竟然轉而答應主席的邀約」，余湘說，如果大家願意敞開心胸聆聽主席治國理念，也會毅然決然做出跟她相同的決定。

余湘表示，每一個人都沒辦法置身事外，都壟罩在政治運作的世界中，沒有人可以獨善其身。她表示，在第一次的總統政見發表會上，藍綠還是對立衝突，藍綠再度演出沒有政見的政見發表會，抹黑抹紅戲碼一再登場，不要忘了這是政見發表會不是辯論會。

余湘說，政見會「只有親民黨的聲音和不是親民黨的聲音」，選舉的輸贏不只是政黨的輸贏，而是人民在選舉中贏得什麼，「過度激情的選舉，讓我們的總統消失、行政院長消失、外交部長消失，甚至市長都消失，政府運作機制不見了，對人民的關懷消失了」。

余湘表示，兩黨毫無節制、鋪天蓋地的去打擊毀滅對手，為了贏得勝選不擇手段，無所不用其極的行為，讓人民害怕，「他們怎麼敢將這些醜陋的選戰手法，赤裸裸呈現？」她表示她忍不住要拖稿演出，請執政黨擱置反滲透法，「不是請求執政黨，而是以人民的聲音要求執政黨」。

「兩大政黨一定會想辦法忽略親民黨，因為我們的聲音精準傳達人民的訊息」，余湘說，過度執著於選舉帶來的意識形態，讓我們的主要政黨遠離人民，尤其我們的執政黨，4年來對民間疾苦不聞不問，掠奪資源，所有改革都像是整肅敵對政黨或是修理反對他的人民，「總統大選登場，全黨動員，打造為了勝選不擇手段的暗黑帝國」，至於最大在野黨，「就不用再提了」。

▲2020副總統候選人電視政見會，余湘。（圖／中選會提供）

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