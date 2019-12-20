政見會／賴清德「不低頭」展自信！破題鎖定國家主權、台美經濟合作

記者蔣婕妤／台北報導

2020首場副總統電視政見發表會20日晚間7時登場，民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨總統候選人余湘三人首度在鏡頭前交鋒，發表2020副總統參選政見。賴清德接在張善政之後發表政見，相對於對手緊張頻看稿，賴清德大方展現自信「不低頭」，在第一輪政見發表中，全程對著鏡頭發言，重點直接鎖定國家主權及台美經濟合作。





▲2020副總統候選人電視政見會，賴清德。（圖／中選會提供）

由中選會舉辦的第15任總統副總統選舉「副總統候選人電視政見發表會」20日晚間7點開始，藍綠橘三位副總統候選人同台較勁，由於賴清德和張善政都曾擔任過行政院長，也讓這次的政見會被形容成是「院長對決」。根據中選會的規劃，三位副總統候選人預計晚間6時抵達轉播電視台公視現場，政見發表過程有三輪發表政見時間，每一輪10分鐘，發表順序依候選人報到順序抽籤決定。

賴清德初登台就展現自信，在第一輪政見發表時「不低頭」看稿，他開場先提到「民主進步黨」的名字意義，進一步解釋民主、進步的重要性。民進黨不敢忘記對台灣的責任，不敢低估台灣人民的囑託，這是民進黨名字背後的意義，民主、繁榮、和平應該是國家重要的戰略計畫。

賴清德指出，民主代表人民作主，今天台灣的民主像呼吸一樣，不過卻是前人努力打拼得來的，台灣走過打破威權、鞏固民主後，現在面對是中國大陸的挑戰，要守護台灣的民主，從香港的例子就可以看得出來，一國兩制絕對不可能，中國大陸也已經清楚說明，九二共識中沒有一中各表的空間。

另外，賴清德也再談和平，他強調，台灣人民熱愛和平，不過中國大陸卻不放棄武力攻打台灣，面對中國大陸強權威脅，蔡政府仍然與區域中理念相近的國家合作，成功做一個穩定區域的和平者。

最後，賴清德也強調蔡政府努力創造的繁榮，讓台灣成為亞洲四小龍第一、經濟成長率持續上升，未來在台美經濟上也會持續合作，在中美貿易戰中立足台灣、布局全球。

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