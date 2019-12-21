高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

記者王亞志、徐愷昕／高雄報導

挺韓大遊行21日中午12時正式展開，遊行隊伍從神農路凹子底公園集結出發，預計晚間6點才會結束。有1民眾開車行經富國路與明誠二路口時，因不滿遊行隊伍堵住他回家的路，氣憤在馬路上大按喇叭長達20秒，引發維安警員上前關切。受訪時他表示，「擾民阿！我急著搬家，短短500公尺回不了家，真的很好笑」。

▲高雄民眾不爽回家的路遭堵，在路上長按喇叭將近20秒遭現場維安員警關切。（圖／記者王亞志攝）

▲現場韓粉因不滿遊行遭按喇叭，上前想關心駕駛，遭警察勸離。（圖／記者王亞志攝）

挺韓遊行隊伍21日中午從神農路凹子底公園集結出發，沿途經過博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路、最後到文自路微笑公園，預計晚間6點結束。1名家住富國公園的民眾在開車行經明誠二路與富國路口時，因受遊行隊伍阻撓無法順利搬家，氣憤在大馬路上長按喇叭20秒，向遊行隊伍表示不滿，一度引來韓粉不開心。

警方上前關切時他表示今天急搬家，但短短500公尺的距離怎麼繞都進不去，他說，「我一出來我家前面自由二路被堵住，我繞到新庄仔路，人（遊行隊伍）都還沒到又堵住，現在來明誠二路還是堵住，請問到底要怎麼回家？真的很好笑吧！」頻頻表示遊行隊伍實在是太擾民了。另據了解，隔壁街道1名女騎士也同樣受遊行影響無法回家，她在行經新庄仔路與至善路口時，心急的一度想硬闖，但同樣遭警攔下要求改道。

▼1名女騎士行經新庄仔路與至善路口時，因受遊行交通管制回不了家，差點硬闖。（圖／記者王亞志攝）

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