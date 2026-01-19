藍尚未規劃提黨版1.25兆軍購特別條例　羅智強：有明確做法再說明





▲羅智強19日出席國民黨立法院黨團「15兆元 換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美回台後，預告針對1.25兆國防預算特別條例提黨版，國民黨也傳出將跟進自提黨版。但國民黨立法院黨團書記長羅智強今（19日）未明確表示是否會自提黨版，僅說，軍購條例怎樣制定、編列比較有合理性，相關情況，國民黨會全盤考慮，有明確做法會跟大家說明。據了解，國民黨團尚未有自提黨版規劃。

羅智強19日上午出席國民黨團舉辦的「15兆元 換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，會中記者詢問黨團是否針對1.25兆國防特別預算條例提黨版？羅智強回應，賴清德過去承諾針對重大國情要到立法院國情報告並備質詢，這麼重大軍購，他覺得賴應該要兌現諾言，但賴沒做到；第二、軍人加薪水預算沒有合法編列，他沒有看到賴今天捍衛國防的決心。

羅智強說，接著才會到第三層次，也就是到底軍購條例怎樣制定、編列比較有合理性，相關情況，國民黨團會全盤考慮，一旦有明確做法會跟大家說明。媒體追問是否未打算自提黨版？羅智強表示，剛（指上述內容）已經回答過了。據《ETtoday新聞雲》了解，由於國防部尚未提供明確採購項目，無從依據，國民黨團尚未有自提黨版規劃。

針對在野黨擬針對1.25兆國防預算特別條例提黨版，國防部長顧立雄19日在立法院受訪表示，國防部的相關條例都是依照敵情、作戰需求，跟美方討論後所擬出來的一個整體性規劃，所以國防部還是希望，如果朝野政黨有任何意見的話，「都在我們這個條例裡面進行討論，如果要做修正，也在這個討論修正，就可以了，應該也沒有自提版本的必要性」。