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考前21天　郭國文請黃偉哲為他補選勝出9個月的「國文考卷」打分數！

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▲立委郭國文補選過關在立法院宣誓就職，目前也已滿9個月，他特別邀請黃偉哲市長等人、議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏，為「國文」考卷打分數，盼選民繼續支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委郭國文補選過關在立法院宣誓就職，目前也已滿9個月，他特別邀請黃偉哲市長等人、議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏，為「國文」考卷打分數，盼選民繼續支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

12月21日也同時為選戰倒數第21天，對於立委郭國文而言，也是個特殊的日子，3月21日郭國文補選過關在立法院宣誓就職，目前也已滿9個月，他特別邀請黃偉哲市長、議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏召開記者會，名為「國文」考卷打分數，向選民整理了就職9個月來的成績，盼選民繼續支持。

郭國文說，補選完未滿一1就得再次投入大選，因此這9個月來格外辛苦。特別補選時提出相關政見，必須在短時間內有所落實，不像一般立委可以有4年時間實現政見，因此真的是將1天當4天用。

▲立委郭國文補選過關在立法院宣誓就職，目前也已滿9個月，他特別邀請黃偉哲市長等人、議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏，為「國文」考卷打分數，盼選民繼續支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，郭國文補充說，除了當選就職後立即成四處服務處就近服務選民外，台南市第二選區可謂農漁重點區域，補選時就遇到了「文旦之亂」，因此就職後就針對農產產銷問題，與農委會有相當溝通，也邀請陳吉仲主委南下多次，與農漁民面對面，並解決農漁民的需求。當中，包含了芒果、文旦之價格預先管控措施，以及在極端氣候下造成的農損補助，包含就任後就遇到的蜂農蜂蜜減產，以及後來的凱特芒果、菱角等災損補助。

而在建設上，南科三期的爭取更是獲得行政院長的核定，同時提出交通路網、生活圈基礎規劃的爭取，以及昨日提出的南科捷運小山手線以及串連沙崙園區高鐵站之台南大山手線，都為將來南科與周遭行政區發展鋪路。

黃偉哲市長則再度肯定郭國文在立法院的表現，也感謝為台南爭取相當多的中央經費挹注，中央靠英文，地方靠國文。市議員也同樣肯定新科立委的表現，蔡蘇秋金議員感謝郭國文為教育環境改善爭取與秋行軍蟲問題的關注，林志展議員則認為當初支持沒有選擇錯誤，陳秋宏議員則以與國文同為農家子弟，知道農民所需，也真的為農民爭取。故期盼在給郭國文連任的機會，繼續為大家服務。

▲立委郭國文補選過關在立法院宣誓就職，目前也已滿9個月，他特別邀請黃偉哲市長等人、議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏，為「國文」考卷打分數，盼選民繼續支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文說，提出成績，是為了惕勵自我，哪些做不夠多，哪些需要再加強。在地實做也是他從政以來的一個指標，貼近在地心聲，做出實際的成績不空喊口號。

對於民進黨立委候選人郭國文召開記者會說明他就任立委9個月來的政績，並請來市長黃偉哲等替他打分數，國民黨第二選區立委候選人李武龍表示不予置評，但也批評民進黨全面執政3年多，很多施政引來百姓不滿，才會遭到去年底選舉「下架民進黨」的反撲，但至今民進黨仍不思檢討，一再利用數字美化施政，讓人看了直搖頭，呼籲鄉親用選票繼續下架民進黨，唾棄民進黨全面執政下的權力傲慢。

李武龍強調，參選至今勤走基層，傾聽鄉親的聲音，也因為他是在地人，對鄉親的需求很了解，感受也很深刻，因此提出爭取65歲以上長者免健保費、農保喪葬津貼30萬元以上、彈性調整一例一休、重新檢討軍公教年金問題等8大政見，相信他年輕有衝勁，獲得鄉親支持，一定會全力替鄉親爭取福利，替地方爭取建設。

李武龍說，參選至今不斷被人抹黑為「金牛」，但其實他傳承祖先留下來的「肯幹、苦幹、實幹」的精神，是衝勁十足的「蠻牛」，吃人一口，還人一斗，只要鄉親支持，順利當選，絕對會兌現對鄉親的承諾，而不會只講「幹話」不做事，呼籲鄉親用選票選擇李武龍，翻轉台南、翻轉台灣。

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