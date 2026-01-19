女兒學測考差「台大夢碎」！爸突開Google Maps安慰...4萬人讚爆

▲近日115學年度大學學測登場。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

115學年度大學學測從17日舉行一連三天，一則父女對話在社群平台Threads上引發廣泛共鳴。一名網友分享，自己的女兒在學測第一天結束後情緒低落，哽咽表示：「我原本想去台大的……現在可能連國立都危險。」面對女兒的沮喪，爸爸用一則關於Google Maps的比喻，溫柔開導，意外觸動上萬名網友。

這位爸爸拿起手機，向女兒說：「妳看，我常開車走錯路，妳說導航會怎樣？它會幫妳重新規劃路線。不會罵妳為什麼走錯路，它只會告訴妳前方右轉，繞一下也能到家。吃飽了，我們換條路走，人生也能達標。」貼文超過4萬人點讚，引起網友熱議。

網友們留言大讚：「學業學校本來就不該是人生的唯一路徑，書讀的多就表示選擇多，腦袋裝了多少東西，能把多少東西顯化出來解決別人的問題，這才是真正展現自我價值的關鍵」、「爸爸是人生的導師，引導女兒走向正確無憾的人生，非常好的爸爸」、「學校差那點真的不重要，有個能給安全感的爸爸，才是她這輩子的底氣」、「人生最重要的不是準時抵達，而是享受駕駛。 謝謝這位爸爸，溫柔地接住了女兒的不安。」

更有留言分享自身經驗鼓勵原PO的女兒：「我逢甲的，可是我有同事是交大電子，清大電機的，所以學歷不是重點，選擇才是重要」、「我念大葉的，現在是幾個國立的主管」、「跟妹妹說下，我小時候8+9，最後在大學當老師」、「我大學重考，第一次根本沒學校念，現在不也是上市櫃總字輩，天不會塌下來，別擔心」。

