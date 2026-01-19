　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

▲佳心地區。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲佳心地區。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為推廣在瓦拉米步道的自然生態、讓民眾認識玉山東部園區，南安遊客中心於今年寒假期間將辦理「玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶」活動，歡迎來訪遊客來親近園區之野生動植物、感受八通關越道路人文歷史、欣賞南安田園風光及靜謐。

玉管處指出，八通關越嶺道東段-瓦拉米步道綠意盎然、富含故事，是民眾散步聆聽、親近玉山的好去處，而南安部落田園景觀近年來更吸引不少遊客到訪佇足，普獲讚賞。

▲玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動本周末起登場。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲山風二號吊橋。

玉管處表示，本次藉由碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動，希望讓進入瓦拉米步道的朋友們增加健行樂趣，以認真研讀解說牌文字內容的方式，在遊戲中輕鬆獲取園區內的人文歷史及自然生態等寶貴知識，亦結合該處的山林教育宣導。

碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動訊息如下：

活動日期：1月24日至2月8日，尋寶卡500張發完為止；兌換日期：1月24日至2月14日(上午9時至下午5時)；活動地點：南安遊客中心~瓦拉米步道(佳心)；進一步相關訊息可洽玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/ActivityInfo/C002000）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交
快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

一年40起全受傷！內埔+萬巒闖紅燈釀事故　警點名高風險路段

歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

一門雙傑！花蓮吉安姊弟民俗體育大放異彩　跳繩賽各奪雙特優

推3年3億長期激勵獎酬制度　上緯集團連3年獲選幸福企業金獎

屏東婦吵架後失聯！枋寮警勤餘眼尖發現路邊車　通知家屬接回

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

一年40起全受傷！內埔+萬巒闖紅燈釀事故　警點名高風險路段

歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

一門雙傑！花蓮吉安姊弟民俗體育大放異彩　跳繩賽各奪雙特優

推3年3億長期激勵獎酬制度　上緯集團連3年獲選幸福企業金獎

屏東婦吵架後失聯！枋寮警勤餘眼尖發現路邊車　通知家屬接回

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

一堆人說「台灣投資美國5000億」　中經院院長1圖解釋：只有2500

油漆師傅摔下梯子右手骨折變形！醫師「軟硬兼施」讓他重返職場

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

曾約同年退休辦桌！胡金龍談陳鏞基引退：未一起奪冠很可惜

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

地方熱門新聞

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

金門「這支消防栓」　消防員優惠

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

葉佳水藝師獅頭製作教學成果展　延長展期

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

更多熱門

相關新聞

睽違32年　鄭瑞昌重返玉山國家公園任處長

睽違32年　鄭瑞昌重返玉山國家公園任處長

玉山國家公園管理處原任處長盧淑妃於1月16日屆齡退休，職缺由金門國家公園管理處處長鄭瑞昌調任；玉管處指出，此次人事調動，包括金門、陽明山及台江等國家公園管理處處長在內，將於1月19日統一於內政部國家公園署舉行布達交接典禮。

新北市圖推「泰泰泰好讀」　深入認識泰國文化

新北市圖推「泰泰泰好讀」　深入認識泰國文化

台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

一拉就會跑　屏東歡樂馬提燈超萌登場

一拉就會跑　屏東歡樂馬提燈超萌登場

玉山前峰步道沿線遭噴藍漆「毀容」　恐涉毀損罪

玉山前峰步道沿線遭噴藍漆「毀容」　恐涉毀損罪

關鍵字：

玉山國家公園東部園區瓦拉米步道尋寶寒假

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面