玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

▲佳心地區。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為推廣在瓦拉米步道的自然生態、讓民眾認識玉山東部園區，南安遊客中心於今年寒假期間將辦理「玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶」活動，歡迎來訪遊客來親近園區之野生動植物、感受八通關越道路人文歷史、欣賞南安田園風光及靜謐。

玉管處指出，八通關越嶺道東段-瓦拉米步道綠意盎然、富含故事，是民眾散步聆聽、親近玉山的好去處，而南安部落田園景觀近年來更吸引不少遊客到訪佇足，普獲讚賞。

▲山風二號吊橋。

玉管處表示，本次藉由碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動，希望讓進入瓦拉米步道的朋友們增加健行樂趣，以認真研讀解說牌文字內容的方式，在遊戲中輕鬆獲取園區內的人文歷史及自然生態等寶貴知識，亦結合該處的山林教育宣導。

碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動訊息如下：

活動日期：1月24日至2月8日，尋寶卡500張發完為止；兌換日期：1月24日至2月14日(上午9時至下午5時)；活動地點：南安遊客中心~瓦拉米步道(佳心)；進一步相關訊息可洽玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/ActivityInfo/C002000）。